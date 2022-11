Hà Nội lý giải nguyên nhân bỏ hoang căn biệt thự từng được cựu Chủ tịch UBND TP thuê với "giá bèo"

Căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích khoảng 410 m2, tọa lạc ở khu "đất vàng" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chuyển đến ngôi khu biệt thự này thuê ở.

Sau 12 năm thuê ngôi biệt thự này với "giá bèo" - khoảng 500 nghìn đồng/tháng (trong khi trước đó đã từng cho thuê để nộp ngân sách 5.000 USD/tháng), đến cuối năm 2014, sau khi dư luận báo chí phản ánh, nguyên Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại cho Thành phố. Tuy nhiên, từ đó đến nay, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa này vẫn bị bỏ hoang, lãng phí và đang trong tình trạng xuống cấp.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đây, lãnh đạo Hà Nội, một trong những lý do biệt thự bị bỏ không từ năm 2016 đến nay là do công tác quản lý của Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội và Công ty dịch vụ nhà Hà Nội còn nhiều bất cập, hạn chế. "TP.Hà Nội đã giao cho Thanh tra TP vào cuộc sau đó chuyển toàn bộ tài liệu cho công an khởi tố. Công an TP.Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Tổng Giám đốc", vị này cho hay.

Đáng chú ý, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa là nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê.