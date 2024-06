Hà Nội lý giải việc xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm và chưa dứt điểm

Cần làm rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục

Chiều 14/6, Thường trực HĐND TP.Hà Nội đã tổ chức buổi giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Phiên giải trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với điểm cầu các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "Đây là nội dung quan trọng, nhằm rà soát, đánh giá đúng tình hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất lộ trình, giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giải quyết kiến nghị, đáp ứng sự mong mỏi, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô".



Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết những kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. Ảnh: HĐND TP.Hà Nội

Để bảo đảm chất lượng, sự đổi mới trong hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, hiệu quả, tại phiên họp giải trình, ông Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu yêu cầu giải trình cần nêu rõ các nội dung, cụ thể đơn vị cần giải trình. Nội dung bám sát vào yêu cầu mà Thường trực HĐND đã xác định tại Kế hoạch tổ chức phiên giải trình.

"Đối với các cá nhân, đơn vị được yêu cầu giải trình cần báo cáo, giải trình, làm rõ vấn đề được Thường trực HĐND TP yêu cầu và đại biểu HĐND TP nêu. Báo cáo cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, trong đó tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình khắc phục, các giải pháp, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới", ông Tuấn nêu rõ.

Báo cáo tại buổi giải trình, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 100% các kiến nghị của cử tri đã được UBND TP trả lời nghiêm túc, các đơn vị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, giải quyết bảo đảm hợp tình, hợp lý, tháo gỡ được các vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu yêu cầu giải trình cần nêu rõ các nội dung, cụ thể đơn vị cần giải trình. Ảnh: HĐND TP.Hà Nội

Đối với các kiến nghị của cử tri về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an sinh đã được UBND TP.Hà Nội đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt và các cấp, các ngành đã kịp thời giải quyết đạt tỷ lệ cao (Kiến nghị cử tri tại Kỳ họp 18, Kỳ họp 2 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND kết quả giải quyết đạt 100%; tại Kỳ họp 3, 7 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND kết quả giải quyết đạt 96,1%; tại Kỳ họp 10 theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND kết quả giải quyết đạt 90,9%).

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cam kết, UBND TP sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ luật , kỷ cương, bám sát cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề nóng người dân quan tâm…

Cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ chỉ đạo mới giải quyết kiến nghị cử tri

Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như kiến nghị của cử tri, qua nhiều nhiệm kỳ chưa được giải quyết dứt điểm như: Dự án liên doanh nước ngoài có sử dụng đất tại khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình; dự án đường trục phía Nam Thành phố, dự án khu đô thị Thanh Hà, dự án khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm, dự án chợ đầu mối Minh Khai, tình trạng ô nhiễm tại Sông Nhuệ; xử lý nước thải tại các làng nghề...; một số nội dung qua cập nhật thấy các ngành tổ chức triển khai thực hiện với tiến độ còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, việc xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm và chưa dứt điểm. Ảnh: HĐND TP.Hà Nội

"Còn một số ý kiến trả lời chưa đi thẳng vào nội dung vấn đề, chưa quy rõ trách nhiệm và lộ trình, thời hạn giải quyết; một số kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan dẫn đến việc giải quyết kéo dài và cử tri tiếp tục kiến nghị", Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ nói trên, ông Tuấn cho rằng do việc giải quyết một số tồn tại cần có thời gian tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo lại phát sinh những khó khăn, bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách hoặc cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, cơ quan Điều tra đã có kết luận về sai phạm, cần rà soát kỹ, xem xét, tháo gỡ và giải quyết một cách thận trọng...

"Cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Thường trực HĐND Thành phố mới tổ chức thực hiện, nên có một số nội dung kiến nghị của cử tri xử lý còn chậm, chưa dứt điểm", ông Tuấn nêu thực trạng và đề nghị Thường trực HĐND TP tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; trong đó tập trung vào những lĩnh vực cử tri kiến nghị nhiều lần, đã có cơ chế, chính sách cũng như quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhưng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ gây bức xúc trong nhân dân.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND TP chỉ đạo việc xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý kiến nghị cử tri đồng bộ với Quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri của Thành phố để phân công đến từng đơn vị chức năng, giao nhiệm vụ, thường xuyên đôn đốc, cập nhật báo cáo kết quả thực hiện, thuận lợi cho công tác tra cứu, truy xuất nội dung và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri…