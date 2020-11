Hà Nội: Nam sinh Đại học Giao thông vận tải tử vong nghi do trúng đạn lạc

Theo đó, khoảng 22h13 ngày 30/10, Đ.A (SN 1999) - nam sinh viên Đại học Giao thông vận tải (GTVT) đang đứng chờ người thân tại số nhà 26 ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa khi vừa ngồi xuống thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải.



Theo chị D. - người thân của Đ.A, nam sinh này trúng đạn ngã xuống chỉ kêu lên 1 tiếng "Á". Khi chị D. chạy ra thì phát hiện máu mũi, máu miệng của Đ.A trào ra liên tục rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Vụ việc nam sinh trúng đạn lạc khi đang chờ người thân được camera ghi lại.

"Tôi kêu cứu thì có 1 người đàn ông chạy ra đỡ anh lên cùng tôi và đưa đi cấp cứu trước sự chứng kiến của hàng xóm xung quanh. Tất cả sự việc đều được camera ghi lại. Vết thương của Đ.A. rất nặng, khi vào đến viện bác sĩ nói mạch đã ngừng đập. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ kết luận vết đạn bắn từ sườn phải xuyên vào tim gây tử vong", chị D. người thân của nam sinh nói.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Đại học GTVT cho biết, Đ.A là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học GTVT, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư liên chi Đoàn khoa Đào tạo Quốc tế.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại học GTVT đã nắm được thông tin và đang chờ kết luận từ cơ quan công an. Nhà trường cũng đã cử cán bộ về thăm hỏi, chia buồn với gia đình Đ.A.

Nam sinh Đ.A đang là sinh viên năm 4 ĐH GTVT. (Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)

Ngày 3/11, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh viên tử vong nghi do bị đạn lạc bắn trúng.



"Công an phường đã phối hợp bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an quận Đống Đa và Công an TP.Hà Nội để tiến hành khám nghiệm", vị lãnh đạo phường cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.