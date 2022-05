Hà Nội: Nam sinh lớp 7 không tham của rơi đem trả lại người mất

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, cô Trịnh Hoàng Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, nam sinh có hành động nhặt được của rơi đem trả người đánh mất là em Bùi Đức Quang, học sinh lớp 7A2 của trường.

Theo đó, vào khoảng 13h50 ngày 12/5 trên đường đi học gần đến cổng trường, Quang đã phát hiện một chiếc túi xách nhỏ màu đen đã sờn cũ. Em đem vào trường mở ra thì thấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ, một số lượng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Quang cho rằng, có thể do chiếc túi đã cũ nên nhiều người nghĩ đó là túi bỏ đi nên không ai để ý.

"Khi nhận được thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đi cùng Quang ra trụ sở Công an phường Bồ Đề để trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường cũng đã liên hệ được với người đánh rơi để nhận lại tài sản. Số tiền mặt là 15 triệu đồng. Chủ nhân số tài sản trên là một nhân viên giao hàng. Nhận lại số tiền vừa đánh rơi, anh này đã bày tỏ sự cảm ơn tới cơ quan công an, ban giám hiệu nhà trường và cá nhân em Quang vì đã có hành động đầy ý nghĩa" - cô Hoa nói.

Được giúp người khác tìm lại của đánh rơi cũng là niềm vui lớn của cậu nam sinh lớp 7 này.

Cũng theo cô Hoàng Hoa, nhà trường thường xuyên giáo dục các em về đạo đức, lối sống. Bản thân hiệu trưởng sáng nào cũng có mặt tại cổng trường từ sớm để nhắc nhở các em thực hiện đúng quy định từ việc đi đứng, chào hỏi, ăn mặc...

Ngoài ra, hàng ngày các em cũng thường nhặt được tiền của các bạn đánh rơi và đều mang lên cho cô hiệu trưởng để trả lại người mất. Cho dù chỉ là 5 - 10 nghìn nhưng không bao giờ các em tự tiện lấy làm của riêng mình. Mỗi lần như thế nhà trường lại tuyên dương các em để nhân rộng việc làm tốt.

Cô hiệu trưởng nhấn mạnh, đây là hành động đẹp và mang ý nghĩa nhân văn khiến các thầy cô cảm thấy rất vui mừng. Các em đã không bị cám dỗ bởi số tiền lớn mà quyết tâm trả lại cho người đánh rơi. Để làm ra được đồng tiền phải bỏ mồ hôi, công sức mới có được, các em phải biết quý trọng sức lao động.

Ngày 16/10/2019, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã tuyên dương 3 em học sinh Trường THCS Bồ Đề có hành động nhặt được 50 triệu đồng đem trả lại người đánh rơi.

Trước đó, ngày 12/10/2019, trên đường từ trường về nhà, nhóm học sinh gồm Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh cùng học lớp 8A1, Trường THCS Bồ Đề bất ngờ phát hiện một cọc tiền lớn rơi ở ven đường. Các em đã nhặt cọc tiền lên và quyết định mang đến Công an phường để giao nộp. Khi đến Công an phường, các em mới biết số tiền nhặt được là 50 triệu đồng.

Sau đó, lực lượng chức năng xác minh được chủ nhân của số tiền này là anh Vương Quốc Tùng, trú tại quận Long Biên và trao trả lại. Nhận lại số tiền, anh Tùng rất cảm động và biết ơn hành động đẹp của 3 em học sinh. Dù gia cảnh khó khăn nhưng các em đều rất chăm ngoan, học tốt.

"Quang là học sinh chăm ngoan, học lực giỏi và ý thức kỷ luật tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ có văn bản trình lãnh đạo cấp trên để có hình thức khen thưởng xứng đáng cho hành động đẹp của em Quang. Dự kiến, giờ chào cờ đầu tuần tới, nhà trường sẽ tuyên dương tấm gương của Quang trước toàn trường để góp phần nhân lên các hành động đẹp, hoa việc tốt trong các em học sinh" - cô Trịnh Hoàng Hoa nói.