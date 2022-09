Hà Nội: Nước sông Bùi lên cao, người dân Chương Mỹ trắng đêm đắp bao tải cát ngăn nước tràn vào làng

Mưa lớn khu vực Bắc Bộ từ rạng sáng 7/9 khiến mực nước các sông ở Hà Nội dâng cao. Lũ từ Hòa Bình tràn về đã khiến một số khu như Bùi Xá, Cầu Sét (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) ngập lụt.



Xã Thủy Xuân Tiên, từ lâu vẫn được coi là "rốn lũ" của huyện Chương Mỹ. Nhiều ngày trước, chính quyền và nhân dân địa phương đã nhận được thông báo và cũng đã có nhiều kế hoạch, phương án để sẵn sàng đối phó nếu như tình huống xấu xảy ra.

Chính quyền và nhân dân xã Thủy Xuân Tiên cho cát vào bao tải để đắp đên ngăn nước lũ (Ảnh: Hương Giang).

Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: "Ngay từ sáng 8/9, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã ứng trực để đề phòng tình huống nước lũ dâng cao. Sáng nay, nước lũ còn cách mặt đê khoảng 40cm thì đến 23 giờ đêm, một số đoạn nước đã tràn mặt đê 30cm".

Ông Dũng cho biết thêm, trước tình hình nước lũ dâng lên nhanh. Chính quyền địa phương đã huy động bà con nhân dân ở các thôn, lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ trên địa bàn xã tập trung dùng bao tải cát để nâng chiều cao thân đê ngăn nước lũ tràn vào làng.

"Hiện tại có khoảng hơn 100 người đang làm công việc này. Mặc dù địa phương cũng đã có sự chuẩn bị trước như đổ đất, chuẩn bị bao tải nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn phải huy động thêm cát từ nơi khác đến", ông Dũng thông tin từ hiện trường.

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Thủy Xuân Tiên vừa tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi xong thì chuyển sang ứng cứu đê ngăn lũ (Ảnh: Hương Giang).

Trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên có khoảng 300m đê cần phải đắp bao tải chống tràn. Sau nhiều giờ chống lũ cật lực, địa phương đã đắp bồi được khoảng 200m đê bằng bao tải cát, trung bình 3 bảo tải cát chồng lên nhau sẽ nâng được chiều cao đê 40 đến 50cm.

"Thời điểm hiện tại mực nước vẫn tiếp tục lên nhanh, có những chỗ nước đã tràn đê khoảng 30cm, một số bao tải cát mới đắp bị sức ép làm cho xô lệch. Chắc chắn trong đêm nay địa phương sẽ hoàn thiện việc nâng cao nốt 100m đê còn lại.

Tuy nhiên, nếu trời tiếp tục mưa và nước trên đầu nguồn vẫn đổ về thì chỉ cần nước dâng khoảng 60cm nữa sẽ tràn qua bao tải cát mới được đắp bồi", ông Dũng nói.

Các bạn đoàn viên thanh niên chưa kịp thay đồng phục (Ảnh: Hương Giang).

Một bức ảnh lưu niệm để giữ lại một đêm thật đặc biệt đối với các bạn đoàn viên thanh niên xã Thủy Xuân Tiên (Ảnh: Hương Giang).

Trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên có khoảng hơn 100 hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp cần phải di dời cả người lẫn tài sản để đảm bảo an toàn. Do việc này đã được chuẩn bị trước nên đến thời điểm hiện tại có tới 90% hộ dân đã di dời người và của đến nơi an toàn.

Anh Vũ Văn Thanh – Phó Bí thư Đoàn xã Thủy Xuân Tiên cho biết, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã trong buổi tối 8/9 vừa hoàn thành công tác tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi ở cơ sở.

Công việc tổ chức Tết Trung thu vừa kết thúc cũng là lúc nhận được thông báo khẩn từ chính quyền địa phương.

Các đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực đê xung yếu để làm nhiệm vụ đắp bao cát, ngăn nước lũ tràn vào làng cùng bà con nhân dân và chính quyền địa phương.