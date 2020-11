Hà Nội: Nuôi lợn sinh sản, trồng rau an toàn nông dân nhanh khấm khá

Hiệu quả từ nguồn vốn đã giúp hội viên nông dân nơi đây mở rộng quy mô chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn sinh sản; trồng rau an toàn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống.

Thêm nhiều nông dân giỏi

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ trồng rau an toàn tại (thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) đã mở rộng quy mô sản xuất có thu nhập cao. Ảnh: B.T

Cùng với tích cực tăng trưởng Quỹ HTND, Hội ND các xã cũng tiếp tục duy trì, phát triển quỹ hội. Trong 10 tháng năm 2020, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Hoài Đức đã đóng góp được gần 200 triệu đồng, đạt 105% chỉ tiêu thành phố giao, nâng tổng số Quỹ Hội ND toàn huyện lên hơn 3,9 tỷ đồng, làm nguồn vốn hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế.

Với mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm, lợn sinh sản, gia đình ông Nguyễn Khắc Minh (ở thôn 7, xã Cát Quế) là 1 trong những hộ nông dân sản xuất giỏi ở địa phương. Ông Minh cho biết, thông qua Hội ND xã, ông được tiếp cận các nguồn vốn Quỹ HTND, Ngân hàng CSXH để đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng đàn từ 60 con lên 200 con lợn, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo Chủ tịch Hội ND xã Cát Quế Lê Thế Lý, Hội luôn tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận các chương trình, nguồn vốn ưu đãi. Chỉ tính 10 tháng đầu năm 2020, hơn 400 hộ hội viên nông dân xã được vay xấp xỉ 12 tỷ đồng để đầu tư các mô hình kinh tế. Đến nay, xã không có trường hợp nợ quá hạn. Đặc biệt, Hội ND xã được UBND huyện Hoài Đức khen thưởng về thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2019.

Tương tự, Hội ND xã Dương Liễu cũng hỗ trợ nông dân vay vốn, đầu tư những mô hình: Chăn nuôi bò sữa, sản xuất miến, bánh kem quế, trồng bưởi… Chủ tịch Hội ND xã Dương Liễu Ngô Văn Thành cho hay: Hằng năm, tổng dư nợ từ các nguồn vốn trên địa bàn xã đạt 6-8 tỷ đồng. Cũng nhờ được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế mà hàng chục hộ nông dân thoát nghèo. Qua đó góp phần vào kết quả năm 2019, Dương Liễu không còn hộ nghèo.

Hơn 5.000 nông dân vay vốn phát triển sản xuất

Để giúp hộ hội viên vay, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, mỗi năm, Hội ND huyện phối hợp với các đơn vị chức năng mở hàng chục lớp tập huấn kiến thức sử dụng vốn quỹ; hỗ trợ nông dân hoàn thiện thủ tục để được vay vốn.

Theo thống kê của Hội ND huyện Hoài Đức, đến nay, có gần 5.100 lượt hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện được vay vốn để thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ gần 146 tỷ đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đang cho 1.600 hộ hội viên vay vốn là gần 31 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội ND huyện Hoài Đức cho biết: Quỹ HTND và nguồn vốn từ các ngân hàng đã góp phần giúp hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể, các hình thức liên kết sản xuất hiệu quả, đơn cử như mô hình trồng rau an toàn tại thôn Tiền Lệ (xã Tiền Yên) đạt 600-900 triệu đồng/ha/năm. Từ thành công này, Hội tiếp tục triển khai dự án điểm vay vốn Quỹ HTND cho dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Yên Thái (cùng xã Tiền Yên)…

"Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động tăng nguồn vốn hằng năm từ 500 triệu đồng trở lên; đồng thời, chỉ đạo Hội cấp xã nắm bắt sát thực nhu cầu vay vốn của hội viên và nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch cho vay, thu hồi, luân chuyển vốn quỹ hiệu quả, nhằm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống hội viên nông dân" - Chủ tịch Hội ND huyện Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh khẳng định.