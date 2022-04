Hà Nội: Phát hiện thi thể người phụ nữ trong phòng trọ ở phố Quan Hoa, Cầu Giấy

Trưa cùng ngày, thông tin từ người dân sinh sống tại một nhà trọ trong ngõ 143 phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), tại nhà trọ phát hiện một thi thể nữ giới.

Hiện trường nhà trọ nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ. Ảnh: GĐ

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng khẩn trương tiếp cận hiện trường, xác minh, điều tra các thông tin.

Nguồn tin từ Công an quận Cầu Giấy xác nhận, Công an quận này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin, có thể đây là một vụ án mạng.