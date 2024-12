Hà Nội quyết tâm hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy trong tháng 12 và đầu tháng 1/2025

Chiều 4/12, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất quan điểm chỉ đạo năm 2025 là tiếp tục thực hiện chủ đề công tác là năm "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".

Người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội cũng lưu ý một số vấn đề trọng tâm, yêu cầu các cấp, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện.

Theo đó, đầu tiên tập trung cao độ cho việc chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bí thư Bùi Thị minh Hoài thông tin, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội xác định với quyết tâm chính trị cao nhất để trong tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025, thành phố phải hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy. Dù việc làm khó nhưng vì yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước nên Hà Nội phải quyết tâm thực hiện.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội xác định với quyết tâm chính trị cao nhất để trong tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025, thành phố phải hoàn thành việc tổng kết sắp xếp bộ máy. Ảnh: TP.HN

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng công dân số, hạ tầng số với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện. Đưa công nghệ số vào hoạt động của các cơ quan Đảng toàn thành phố nhằm phát huy hiệu quả hoạt động và tạo sự đồng bộ với hoạt động chính quyền thành phố…

Thứ ba, tập trung chỉ đạo quyết liệt để khắc phục triệt để, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, nước thải, chất thải, kiểm soát ô nhiễm không khí, các hoạt động có phát sinh khí thải; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; kiên quyết xử lý tận gốc nguồn gây ra ô nhiễm, hồi sinh các dòng sông…

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, đặc biệt vấn đề liên quan đến sông Tô Lịch phải xử lý sớm, đồng bộ và có hiệu quả, bảo đảm các dòng sông trong nội đô "sạch - sáng".

Thứ tư, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục tập trung nhận diện, rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, kéo dài nhiều năm chưa thực hiện, dự án thu hồi đất dở dang gây lãng phí để có giải pháp tháo gỡ để giải phóng nguồn lực; kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng thực hiện.

Thứ năm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố…

Thứ sáu, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội, buôn lậu, hàng giả, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc năm 2025; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn…

Thứ bảy, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp từ chi bộ, cấp cơ sở, phường/xã, cấp quận/huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện Đại hội.

Bên cạnh đó, để đảm bảo kế hoạch đầu tư công năm 2025 có tính khả thi, hiệu quả và khắc phục các tồn tại, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công…

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát các dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, dân sinh bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường xây dựng nông thôn mới, đường sắt đô thị…

Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều, các đơn vị liên quan cần tập trung triển khai ngay tổng kết nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức đại hội đảng các cấp từ cấp chi bộ; tập trung cao độ trong công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo quyết liệt trong xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường.