Hà Nội rút ngắn thời gian thi lớp 10: Chuyên gia "nói thẳng"

Học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Tân Mai (quận Hoàng Mai) học trực tuyến trong thời gian tạm dừng đến trường do dịch Covid-19.

Ngày 2/6, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 1711/UBND-KGVX chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 vào ngày 12 và 13/6; thời gian làm bài thi các môn đều được rút ngắn từ 15 phút đến 30 phút, tùy từng môn.



Phương án này nhận được sự đồng thuận cao của dư luận bởi cùng hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn và công bằng, khách quan của kỳ thi.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Việc điều chỉnh là phù hợp trong bối cảnh hiện nay

Thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất cả nước (hơn 93.000 thí sinh), nên việc nghiên cứu, quyết định điều chỉnh cách thức tuyển sinh phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 là rất quan trọng để bảo đảm mục tiêu chất lượng, an toàn. Sự điều chỉnh của Hà Nội là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Việc học sinh chỉ phải đến trường vào 2 buổi sáng là hợp lý, nhằm bảo đảm cho công tác kiểm soát dịch tốt hơn. Về việc giảm thời gian làm bài thi, điều quan trọng là nội dung, cấu trúc đề thi được xây dựng phù hợp với khoảng thời gian đó, bảo đảm ma trận của đề thi theo quy định, học sinh ở mức độ nào thì đáp ứng mức độ đó, kết quả bài thi phản ánh đúng thực chất năng lực.

Ông Lê Ngọc Quang, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:

Phạm vi đề thi được giữ nguyên

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo rõ: Phạm vi đề thi vẫn giữ nguyên như đã công bố là gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, song không đưa vào các nội dung đã được giảm tải. Khi giảm thời gian làm bài, số lượng câu hỏi ở từng cấp độ trong đề thi cũng sẽ giảm tương ứng, song vẫn giữ được tính phân hóa để đáp ứng mục tiêu tuyển sinh, đồng thời bảo đảm thời gian phù hợp cho học sinh làm bài thi.

Bên cạnh đó, việc xét tuyển cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch với số lượng rất nhỏ trong tổng số thí sinh dự thi cũng là phù hợp, bảo đảm tính nhân văn và công bằng. Phương án điều chỉnh như hiện nay là hợp lý nhất. Nếu tổ chức thi theo hình thức trực tuyến thì chưa có các điều kiện để bảo đảm tính chính xác, khách quan; việc xét tuyển học bạ cũng chưa thực sự công bằng, phù hợp trong bối cảnh Hà Nội có số lượng học sinh nhiều, điều kiện và chất lượng dạy - học còn có sự khác biệt nhất định giữa các địa bàn. Việc tiếp tục lùi kỳ thi cũng chưa phải phương án khả thi trong bối cảnh dịch diễn biến khó lường.

Cô giáo Nguyễn Thị Phượng, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình):

Tập trung hướng dẫn học sinh cách làm bài

Với nhiệm vụ của người giáo viên, chúng tôi đã tập trung động viên, hướng dẫn học sinh cách thức làm bài theo thời gian thi được điều chỉnh. Việc giảm thời gian làm bài cũng đồng nghĩa với kiến thức, yêu cầu trong bài thi sẽ được bớt đi, song vẫn có câu hỏi từ dễ đến khó để phân loại, phục vụ cho việc tuyển sinh vào lớp 10. Sự lo lắng của học sinh, phụ huynh học sinh trước mỗi kỳ thi, nhất là với một kỳ thi quan trọng và có tính cạnh tranh cao như kỳ thi vào lớp 10 là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, về cơ bản, những điều chỉnh này không gây ảnh hưởng lớn đến học sinh, không khiến việc ôn luyện bị xáo trộn, mà hướng đến việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh - đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi mong muốn gia đình cùng quan tâm, chăm sóc, nhắc nhở học sinh giữ gìn sức khỏe, cân bằng giữa thời gian học và thời gian nghỉ ngơi, ôn tập thật tốt kiến thức để bước vào kỳ thi sắp tới.

Bà Cao Thị Thanh Thủy, phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Bùi Quang Mại (huyện Đông Anh):

Điều chỉnh theo hướng giảm tải là cần thiết

Tôi thấy những điều chỉnh của thành phố về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đều hướng tới việc hỗ trợ cho các con được an toàn nhất khi dịch bệnh đang phức tạp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các con đã có nhiều thiệt thòi khi việc học tập ở trường trong hai năm học lớp 8 và lớp 9 bị gián đoạn, nay được giảm áp lực khi số buổi phải đến trường thi ít hơn, thời gian làm bài thi từng môn và số câu hỏi trong đề thi cũng giảm - là điều cần thiết, tốt hơn cho các con. Chưa kể, việc bố trí 2 môn thi vào một buổi cũng giúp chúng tôi bớt cập rập khi vừa đưa con đến trường đã lại sắp đến giờ phải đón. Chúng tôi có thể di chuyển về nhà lo công việc, không tập trung trước cổng trường thi, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Em Nguyễn Yến Ly, học sinh lớp 9E, Trường Trung học cơ sở Nhật Tân (quận Tây Hồ):

Có thêm thời gian chuẩn bị

Khi tiếp nhận thông tin về một số điều chỉnh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, em yên tâm hơn bởi có thêm 2 ngày chuẩn bị, rà soát lại các nội dung và vật dụng cần thiết phục vụ làm bài thi. Kỳ thi được tổ chức vào hai ngày cuối tuần nên bố em không phải xin nghỉ làm để đưa em đi thi. Em cũng bớt lo lắng hơn vì khi thời gian làm bài thi các môn giảm thì đề thi cũng nhẹ nhàng hơn. Việc vừa phải đeo khẩu trang, vừa làm bài thi là điều không dễ dàng, song em sẽ tuân thủ vì sự an toàn của bản thân và mọi người.

