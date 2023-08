Nhằm thu hút khách du lịch chọn Thủ đô làm điểm đến, từ nay đến cuối năm 2023, Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tour du lịch đường thủy kết nối các điểm du lịch trên sông Hồng, xuất phát từ bến tàu du lịch Chương Dương Độ.



Hà Nội sẽ xây dựng tour du lịch đường thủy kết nối các điểm du lịch trên sông Hồng. Ảnh: TL

Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội cho biết, theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 8/2023, ngành du lịch Thủ đô đã đón 2,18 triệu lượt khách tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 382.000 lượt, tăng gần 21,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Riêng thị trường nội địa đạt 1,8 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 8,7 nghìn tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 8 tháng qua, ngành du lịch Hà Nội đã đón được 16,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,79 triệu lượt khách, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch nội địa ước đạt 14,1 triệu lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 61,6 nghìn tỷ đồng, tăng 63,1% với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động cơ sở lưu trú, tính đến tháng 8/2023, trên địa bàn Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với 70.218 phòng. Trong đó, 603 khách sạn đã được xếp hạng từ 1 - 5 sao với 25.550 phòng, chiếm 16,1 % tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn và 36,3% tổng số phòng.

Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tháng 8/2023 đạt 57%, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 61,4 %; tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Riêng dịch vụ du lịch đạt chuẩn, trên địa bàn Hà Nội hiện có 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 6 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch...

Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

Nhằm thu hút khách du lịch chọn Thủ đô làm điểm đến, từ nay đến cuối năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối với các tỉnh thành trọng điểm về du lịch ở phía Nam, Tây Nguyên, miền Trung xây dựng chương trình du lịch liên kết thu hút khách đến Hà Nội.

Đồng thời, triển khai xây dựng tour du lịch đường thủy kết nối các điểm du lịch trên sông Hồng xuất phát từ bến tàu du lịch Chương Dương Độ (Hoàn Kiếm); Nghiên cứu phát triển làng du lịch tại huyện Sóc Sơn; Trung tâm thiết kế sáng tạo làng nghề kết hợp với hoạt động du lịch tại huyện Phú Xuyên.