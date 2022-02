Hà Nội tái cấu trúc chăn nuôi, không tăng đàn trâu và gia cầm

Ngành chăn nuôi Hà Nội chuyển biến cả chất và lượng

Nhìn lại năm 2021, ngành chăn nuôi của Hà Nội đứng trước thách thức lớn, đó là nguy cơ tái phát các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do ảnh hưởng của thời tiết, diễn biến dịch bệnh phức tạp tại một số tỉnh lân cận.

Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid - 19, ngành chăn nuôi Hà Nội phải lùi lịch triển khai hàng loạt các hoạt động chuyên môn, như tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, một số cơ sở giết mổ tập trung phải tạm dừng hoạt động.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia đã ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhất là sản xuất thức ăn, hỗn hợp, đậm đặc dẫn đến giá nguyên liệu liên tục tăng cao trên 30%.

Thành phố đã có quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung song việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhiều trang trại chăn nuôi vẫn làm ăn theo kiểu tự phát, quy mô nhỏ lẻ, chưa đảm bảo an toàn sinh học…

Chăn nuôi gia cầm tại xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN SƠN

Hà Nội tập trung phát triển 76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực gồm 15 xã chăn nuôi bò sữa; 19 xã chăn nuôi bò thịt; 13 xã chăn nuôi lợn; 29 xã chăn nuôi gia cầm… Chất lượng đàn gia súc, gia cầm đang được cải thiện đáng kể do Hà Nội có các chính sách về hỗ trợ phát triển con giống.



Khó khăn là vậy, song ngành chăn nuôi của Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của người chăn nuôi, với những chuyển biến đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 7.528 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa và nhỏ.

Quy mô đàn vật nuôi tiếp tục có bước tăng trưởng, với tổng đàn trâu 27,5 nghìn con, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020; đàn bò 130,5 nghìn con, tăng 0,1% so với cùng kỳ; đàn lợn 1,37 triệu con, tăng 09% so với cùng kỳ; đàn gia cầm là 39,9 triệu con, tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Về năng suất, sản lượng trâu hơi xuất chuồng ước tính 1.871 tấn, tăng 6,2%; bò hơi xuất chuồng 10.608 tấn, tăng 0,4%; lợn hơi xuất chuồng 228,3 nghìn tấn, tăng 11,1%; gia cầm hơi xuất chuồng 164,6 nghìn tấn, tăng 5,9%; trứng gia cầm 2.564 triệu quả tăng 7,4%; sữa bò tươi đạt 38,7 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tập trung cho gia súc

Theo Chi cục Thú y Hà Nội, trong năm 2022 và giai đoạn tới, ngành chăn nuôi Thủ đô sẽ tập trung phát triển chăn nuôi bò và lợn để tăng giá trị gia tăng trong nông nghiệp, giữ ổn định chăn nuôi trâu và gia cầm.

Cụ thể, thành phố phát triển đàn trâu 27-28 nghìn con, đàn bò khoảng 135 nghìn con, tập trung ở các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Sóc Sơn... Đàn lợn khoảng 1,6- 1,8 triệu con, với sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt khoảng 250 nghìn tấn, tập trung ở các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên…

Giữ ổn định đàn gia cầm 40 triệu con (gồm gà, vịt, ngan, ngỗng…), theo hướng nâng cao chất lượng, không phát triển số lượng, với các trại chăn nuôi tập trung ở huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Oai…

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, thành phố đã đề ra 6 giải pháp để thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi.

Một là cơ cấu lại chăn nuôi theo vùng xã trọng điểm với các đối tượng nuôi chủ lực. Phát triển 76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực gồm 15 xã chăn nuôi bò sữa (tại các huyện Ba Vì, Quốc Oai...); 19 xã chăn nuôi bò thịt (tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Mê Linh, Gia Lâm, Sơn Tây...); 13 xã chăn nuôi lợn (tại các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Sơn Tây, Ba Vì); 29 xã chăn nuôi gia cầm (tại Ba Vì, Chương Mỹ, Sơn Tây, Sóc Sơn…

Tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện việc hạn chế, không chăn nuôi tại các quận và các huyện (Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì).

Hai là cơ cấu lại giống và nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi bằng việc đưa những giống mới chất lượng cao vào sản xuất bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Ba là cơ cấu lại phương thức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Theo đó Hà Nội duy trì và phát triển 52 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hàng ngày cung cấp cho thị trường khoảng 60 tấn thịt các loại; 300 nghìn quả trứng và 78 tấn sữa.

Bốn là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Năm là cơ cấu lại hệ thống giết mổ, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung gắn với sơ chế, chế biến sâu tại 29 điểm đã được thành phố phê duyệt.

Sáu là cơ cấu lại công tác quản lý chăn nuôi thú y, duy trì hệ thống quản lý chăn nuôi thú y từ cấp thành phố đến xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt các giải pháp về giám sát, tiêm phòng, vệ sinh môi trường.