Theo quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm, thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội tính từ ngày 20/1 (ngày 29 Tết) và mở lại từ 19h ngày 3/2 (13 tháng Giêng).

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa quyết định tạm dừng các không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán.

Lý giải cho việc này, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho rằng, việc tạm dừng phố đi bộ khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội trong 2 tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, vui chơi dịp Tết Nguyên đán 2023.

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu đơn vị liên quan chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn cho nhân dân, du khách…

Theo kế hoạch được UBND TP Hà Nội ban hành, khu vực hồ Gươm được bố trí 2 trận địa (trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội) bắn pháo hoa tầm cao vào giao thừa Tết Quý Mão 2023.

Trước đó, sau gần 1 năm tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19, tháng 3/2022, TP Hà Nội tổ chức trở lại phố đi bộ ở hồ Gươm và vùng phụ cận trong phố cổ.