Theo đó, Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội cho biết, Ban ATGT TP Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban ATGT Thành phố tại Văn bản số 348 ngày 13/02/2023.



Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Ngọc Hải

Báo cáo kết quả thực hiện hàng quý hoặc báo cáo đột xuất (khi được yêu cầu) về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - cơ quan thường trực của Ban ATGT Thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND Thành phố theo quy định.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thanh tra Giao thông Vận tải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trên nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; báo cáo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố kết quả thực hiện hàng tuần, tháng, quý theo quy định.

Văn phòng Ban ATGT Thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài, các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.