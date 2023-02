Huyện Hoài Đức phát động phong trào thi đua năm 2023

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Hoài Đức Đồng Thị Nga cho biết, xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đà thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ngay từ đầu năm 2022, huyện đã quan tâm, kịp thời ban hành 3 kế hoạch, 6 hướng dẫn; hơn 50 văn bản về công tác thi đua khen thưởng.



Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Trường trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đồng thời, tiếp tục triển khai các văn bản, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng của thành phố, phát động các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Kết quả, năm 2022, tổng giá trị sản xuất thực hiện 27.881 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch năm, tăng 11,2% so với năm 2021.

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.304 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,69% so với năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 12.197 tỷ đồng, đạt 101,92% kế hoạch năm, tăng 9,9% so với năm 2021, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 14.380 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 13,42% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.623 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện hơn 3.590 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán thành phố giao và đạt 84,9% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 87,5% so với năm 2021.

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", huyện Hoài Đức đã tổ chức thăm, tặng quà 86 người cao tuổi tròn 100 tuổi và người có công tiêu biểu.

Thăm, tặng quà 14.891 đối tượng với kinh phí 6,9 tỷ đồng, trong đó, quà của Chủ tịch nước 4.206 suất với kinh phí 1,28 tỷ đồng, quà của thành phố 4.679 suất với kinh phí 3,56 tỷ đồng, quà của huyện 6.006 suất với kinh phí trên 2,06 tỷ đồng.

Các xã, thị trấn tặng quà các đối tượng người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi bằng các nguồn ngân sách xã và xã hội hóa.

Phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" được triển khai rộng khắp tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo được xét, công nhận và nhận rộng.

Năm 2022, Hội đồng xét và công nhận sáng kiến huyện đã công nhận 766 sáng kiến tiêu biểu, có 8 sáng kiến được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội công nhận…

Với những kết quả đạt được, năm qua, huyện Hoài Đức có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 cá nhân được truy tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất, 1 cá nhân được truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, 2 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho 7 tập thể; Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 23 tập thể; Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Thành phố" cho 9 cá nhân; Bằng khen thành tích công tác năm của Chủ tịch UBND Thành phố cho 22 tập thể, 4 cá nhân...

Năm 2023, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thúc đẩy mọi thành phần nỗ lực phấn đấu công tác lao động sản xuất…