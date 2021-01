Hà Nội: Xe buýt tông cụ bà 80 tuổi tử vong tại chỗ

Tối 3/1, tại ngã tư Đào Tấn - Văn Cao (phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một người đi bộ và xe buýt mang biển số 29B.047.59, hậu quả khiến 1 cụ bà tử vong.

Một người thân của bà cụ cho biết, nạn nhân là bà T.P.H. (khoảng 80 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, đang thuê trọ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). Bà cụ làm nghề bán hàng rong. Thời điểm xảy ra sự việc, bà H. đang đi bộ qua đường để đến điểm hẹn chờ người thân đến đón về.

"Trước khi xảy ra sự việc, bà H. có gọi tôi đến đón bà ấy về khu trọ, thế nhưng khi tôi vừa đến nơi thì đã xảy ra vụ việc đau lòng", người này cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo Công an phường Cống Vị cho biết đơn vị đã phối hợp với công an quận Ba Đình phong toả hiện trường, đồng thời đưa lái xe buýt lên Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Ba Đình lấy lời khai.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.