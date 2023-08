Chỉ thị nêu rõ, để khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng điện với mục tiêu kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố.



UBND TP Hà Nội. Ảnh: TL

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn (CNCH) trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành…

UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương tăng cường tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của các đơn vị điện lực trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các nội dung liên quan đến an toàn trong quản lý, sử dụng điện.

Các Sở, ngành của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến công tác PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định. Tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện tại trụ sở cơ quan, đơn vị…

Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khuyến cáo về đảm bảo an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dẫn đến cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.