Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh

Theo đó, UBND Thành phố giao Công an Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 382, ngày 24/7/2023, của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.



UBND TP Hà Nội. Ảnh: TL

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh, xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa.

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục sự cố, tai nạn giao thông. Tổ chức trực theo chế độ 24/7.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự giao thông.

Tuyên truyền, vận động các dòng họ, gia đình tích cực nhắc nhờ, vận động con em trong độ tuổi thanh niên, thiếu niên; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự an toàn giao thông; chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt.

Rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao; tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và tổ chức giao thông khu vực trường học.

Trong khi đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ngành thành phố, địa phương triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9"; tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường,…

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông…