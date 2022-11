Năm 2022 được xem là năm thăng hoa của ca sĩ Hà Phương khi cô có nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi, liên tiếp góp mặt vào rất nhiều chương trình giải trí uy tín. Sau khi gây chú ý tại Giải thưởng Cánh diều 2022, thì mới đây, ca sĩ Hà Phương tạo được dấu ấn với bạn bè quốc tế khi trở thành Hội động quản trị danh dự của LHP Châu Á Thế giới và là nghệ sĩ công bố giải thưởng lẫn vai trò ca sĩ biểu diễn trong liên hoan phim tại Mỹ.

Ca sĩ Hà Phương ngồi cùng tài tử Ngô Ngạn Tổ và diễn viên gạo cội Andy Cheng. Ảnh: NVCC.

Asia World Film Festival là LHP được tổ chức tại Los Angeles (Hollywood) định kỳ hàng năm. Sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood.

Tại lễ trao giải LHP AWFF, "ca sĩ tỷ phú" Hà Phương đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với bộ cánh trắng sang trọng, tinh tế cùng kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ trông như quý cô quý phái thập niên 90. Được biết, Hà Phương đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự xuất hiện của mình trên thảm đỏ khai mạc LHP AWFF lần này.

Ca sĩ Hà Phương chia sẻ: "Thật sự tôi rất hãnh diện khi trở thành Hội đồng quản trị danh dự của Liên hoan phim Châu Á Thế giới năm nay. Đây là một LHP rất uy tín và luôn tìm ra những ứng cử viên sáng giá. Tôi cũng hy vọng sẽ cùng với ban giám khảo tìm ra được những bộ phim điện ảnh có giá trị, những gương mặt diễn viên tài năng".

Hà Phương biểu diễn trong lễ trao giải Asia World Film Festival. Ảnh: NVCC.

Ca sĩ Hà Phương biểu diễn "Vọng cổ buồn" tại lễ trao giải Asia World Film Festival

Tại Lễ trao giải LHP AWFF, ca sĩ Hà Phương cũng đã mang đến một thông điệp đẹp về tình yêu trai gái trong thời Pháp khi chiến tranh đã vô tình cướp đi người yêu của cô gái thông qua ca khúc "Vọng cổ buồn" của nhạc sĩ Minh Vy cùng phần dàn dựng mới mẻ, độc đáo so với những những tiết mục trước đây mà khán giả được thưởng thức. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai gương mặt "vàng" của làng điện ảnh lẫn âm nhạc Việt là Thái San - Trần Sang hỗ trợ diễn xuất trong tiết mục "Vọng cổ buồn" của Hà Phương khiến nhiều khách mời có mặt tại buổi lễ không khỏi xúc động và đã vỗ tay đến 3 lần cho màn biểu diễn của nữ ca sĩ.

Ngoài việc mang đến một tiết mục nhiều cảm xúc tại LHP AWFF năm nay, "ca sĩ tỉ phú" Hà Phương còn trở thành nghệ sĩ danh dự khi lên sân khấu công bố và trao giải thưởng danh giá Bộ phim hay nhất (Best Movie) cho bộ phim "The Last Film Show" của đạo diễn Ấn Độ Pan Nalin. Tuy nhiên, ở phút cuối vì một chút sự cố, nữ ca sĩ đã không thể lên sân khấu trao giải cho ê-kíp chiến thắng như ban đầu.

Hà Phương được hộ tống bởi Thái San, Trần Sang và đạo diễn Đỗ Thành An. Ảnh: NVCC.

Nhưng với tính chuyên nghiệp, tôn trọng những bạn bè đồng nghiệp, ca sĩ Hà Phương sau đó đã gửi lời xin lỗi chân thành đến đạo diễn Pan Nalin - cha đẻ của bộ phim "The Last Film Show" chỉ vì gặp sự cố vào phút chót nên không thể lên sân khấu để trao giải thưởng danh giá này.

Trong dịp này, ca sĩ Hà Phương cũng có dịp hạnh ngộ với nhiều tên tuổi lớn của thế giới, trong đó có tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ cùng ngôi sao võ thuật Andy Cheng cùng "đả nữ" phim "Những thiên thần của Charlie" - Lưu Ngọc Linh.

Ca sĩ Hà Phương hội ngộ Quyền Linh. Ảnh: NVCC.

Ca sĩ Hà Phương chia sẻ: "Bên cạnh là nghệ sĩ khách mời danh dự, tại đây tôi có thể giao lưu, học hỏi với những nhà làm phim, những đạo diễn lớn cũng như diễn viên tên tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới học hỏi những kinh nghiệm về điện ảnh để hoàn thiện bản thân ở môn nghệ thuật thứ bảy này. Ngoài ra, tôi cũng mong có cơ hội được hợp tác với những người tài giỏi như thế trong các dự án tương lai của mình".