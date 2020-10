Hà Tĩnh: Bình Yên - khu dân cư giáo toàn tòng đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Khó làm trước...

Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Trần Xuân Hải cho biết, là địa bàn thuần nông, thôn Bình Yên có 175 hộ, gần 800 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp, làm một số nghề phụ và xuất khẩu lao động. Bắt tay vào xây dựng NTM, tuy còn nhiều khó khăn nhưng thuận lợi nhất là thôn có được ban cán bộ thôn năng nổ, nhiệt tình và người dân có tinh thần đoàn kết cao.

Ông Hoàng Quang Vinh - Trưởng thôn Bình Yên, chia sẻ: Ban đầu, nhiều hộ chưa đồng thuận với chủ trương xây dựng nông thôn mới, các đoàn thể và ban cán sự thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đây là chủ trương đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực. Để việc tuyên truyền có hiệu ứng cao, bản thân gia đình các thành viên Ban Công tác mặt trận thôn và cán bộ cốt cán luôn đi đầu trong mọi phong trào.

Được sự hỗ trợ, đồng hành của linh mục quản xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ nên người dân hiểu và tích cực tham gia phong trào hiến đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm.

Trưởng thôn Bình Yên Hoàng Quang Vinh là người tiên phong đi đầu trong xây dựng vườn mẫu cho hiệu quả cao. Ảnh: Hoàng Ngà

"Thôn Bình Yên là điển hình tiêu biểu của huyện Can Lộc trong đồng bào công giáo tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM. Điểm sáng này sẽ là động lực để địa phương xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở những địa bàn vùng giáo trong toàn huyện". Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc

Thôn đã tổ chức cho các gia đình đi học tập kinh nghiệm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các địa phương khác để thấy được lợi ích thiết thực của phong trào. Bên cạnh đó, thôn Bình Yên còn tập hợp các đoàn thể cùng vào cuộc, nơi nào khó làm trước, nơi dễ làm sau, tận dụng thời cơ ra quân đồng loạt đẩy nhanh các tiêu chí.

Khi làm xong các công trình, phần việc đều quyết toán công khai, thu chi tài chính rành mạch, rõ ràng để người dân tin tưởng. Nhờ đó, chỉ một thời gian ngắn, thôn Bình Yên đã vận động các gia đình tự phá dỡ tường bao, hiến đất, hiến cây để mở rộng hành lang làm đường giao thông với chiều dài các tuyến đường là 3,1km, mở rộng đường từ 2,5m lên 6m. Nhiều hộ tự nguyện hiến hàng chục đến hàng trăm mét vuông đất như hộ anh Hoàng Định hiến 200m2, gia đình trưởng thôn hiến 80m2 đất.

Anh Hoàng Định cho biết: "Xác định mở rộng đường giao thông nông thôn, người hưởng lợi trước nhất là gia đình và người thân của mình, tôi đã bàn bạc với vợ, hiến 200m2 đất ở 3 mặt tiền. Nhìn hệ thống đường sá của thôn được quy hoạch lại rộng rãi, đồng bộ, người dân hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ".

"Tốt đời, đẹp đạo"

Đến nay toàn thôn đã xây dựng được hơn 4,3km rãnh thoát nước, phá dỡ hơn 1.700m tường bao cũ, 25 cổng cố định; xây mới tường bao, cổng cố định, hàng rào thoáng, xây bồn hoa, hàng rào xanh 3,1km, với tổng giá trị các công trình hơn 3,1 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ xi măng từ chính sách của địa phương, người dân tham gia hàng ngàn ngày công để hoàn thiện các tiêu chí.

Hiện tại, thôn Bình Yên có 5 vườn mẫu đạt các tiêu chí theo quy định, vệ sinh môi trường được đảm bảo, các hộ chăn nuôi có bể biogas và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Đường làng ngõ xóm trong thôn cũng được thông thoáng, xanh, sạch, đẹp, nhà cửa khang trang, sắp xếp gọn gàng. Hệ thống điện chiếu sáng được cải thiện, đảm bảo an toàn, an ninh vào ban đêm. Người dân luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, đóng nộp đầy đủ các khoản quy định; an tâm sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, không còn xảy ra các tệ nạn. Sinh hoạt tôn giáo của đồng bào có đạo luôn theo đúng đường hướng hành đạo và theo các quy định của pháp luật.

Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, hiện nay thôn Bình Yên chỉ còn 3 hộ nghèo (chiếm 0,2%); 9 hộ cận nghèo (0,5%); hộ giàu, hộ khá chiếm trên 70%; hộ trung bình chiếm 29,3%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi chia sẻ: "Nhờ phát huy được vai trò dân vận của Ban Công tác mặt trận, cùng với nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu của người dân, Bình Yên trở thành thôn giáo toàn tòng đầu tiên xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu".