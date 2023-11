Clip: Mưa lớn tràn vào nhà khiến dân “chạy” lũ, học sinh phải nghỉ học.

Tại Hà Tĩnh, từ đêm 12/11 đến trưa 13/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa bàn sạt lở, ngập cục bộ, người dân vội vã chạy lũ, học sinh nghỉ học…

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị ngập. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, cơ quan, trường học ở huyện Can Lộc, huyện Lộc Hà… Nhiều địa phương bị ngập cục bộ, chia cắt, nước tràn vào nhà hộ dân khoảng 20-25cm. Bà con tất tả chạy lũ, sơ tán tài sản.

Hàng dài xe nối đuôi nhau đi chậm, ách tắc do nước lớn. Ảnh: PV

Tại Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) bị ngập kéo dài hàng trăm mét khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để cắm các biển cảnh báo đi chậm, khu vực nước sâu, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện.

Lực lượng chức năng "đội mưa" trực tiếp phân luồng điều tiết giao thông. Ảnh: PV

Ông Trần Mạnh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: "Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) bị ngập sâu khoảng 200m, khiến việc tham gia giao thông khó khăn, nguy hiểm.

Người dân khẩn trương "chạy" lũ, dọn đồ đạc lên cao. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến nhiều trường học trên địa bàn huyện bị ngập lụt. Trong sáng nay, một số trường nằm ở vùng thấp trũng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Một số nhà dân trên địa bàn cũng đã bị nước tràn vào nhà gây ngập. Các địa phương cũng đã huy động lực lượng đến hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc lên cao.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ở xã Kim Song Trường (H.Can Lộc) kê dọn đồ đạc lên cao. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc nhận định, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ nhiều khu dân cư nằm ở hạ du các hồ đập sẽ bị ngập sâu.

Một số trường học tại huyện Can Lộc bị nước ngập cả sân trường, học sinh được cho nghỉ học. Ảnh: PV

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn khiến khối lượng lớn đất đá từ núi Nầm sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang quốc lộ 8A, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa.

Nhiều địa phương bị ngập cục bộ, chia cắt, nước tràn vào nhà hộ dân khoảng 20-25cm. Ảnh: PV

Lũ lụt khiến tài sản của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: PV

Mưa lớn kéo dài khiến tường rào của một trường học tại huyện Can Lộc đổ sập. Ảnh: PV

Người dân vội vã chạy lũ. Ảnh: PV