UBND xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức trao tặng 120 bình chữa cháy cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn (tổng số tiền gần 30 triệu đồng) địa bàn.

"Nhà tôi có bình chữa cháy" được người dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng, bình chữa cháy cũng được trao đến tận tay người dân. Ảnh: PV

Hội Nông dân thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và phát động hưởng ứng phong trào " Mỗi hộ dân tự trang bị 1 bình cứu hoả".

Cơ quan chức năng hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về thực hành công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ gia đình cho các hộ dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác PCCC cho thành viên đội PCCC cơ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng trong công tác phòng cháy để người dân hiểu rõ hơn. Ảnh: PV

Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy cho bà con giáo dân, học sinh tại Giáo họ Tân Lâm với gần 300 giáo dân tham gia.

Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động người dân tự trang bị bình chữa cháy, xử lý các tình huống cháy, nổ ngay tại gia đình. Ảnh: PV

Lực lượng Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, kỹ năng xử lý các đám cháy bằng bình chữa cháy cầm tay.

Lan toả mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, nâng cao ý thức PCCC tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, Công an thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC, chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCC…, hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, kỹ năng xử lý các đám cháy bằng bình chữa cháy cầm tay.

Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ, PCCC năm 2023. Trong thời gian một ngày, 187 đồng chí là lực lượng Công an và Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn hiểu một số vấn đề cơ bản về công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, PCCC liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách; Thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Tại thôn Kiều xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức Lễ công bố khu dân cư có 100% hộ gia đình trang bị bình Phòng cháy chữa cháy và tập huấn kiến thức, kỹ năng Phòng cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hiện tại xã Thọ Điền đang tiếp tục đẩy tuyên truyền nhân dân thực hiện mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”; phấn đấu 100% thôn, khu dân cư, hộ gia đình được trang bị bình chữa cháy. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho mỗi gia đình cũng như hạn chế thiệt hại thấp nhất khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ảnh: PV

UBND xã Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn) tổ chức Lễ công bố hoàn thành vận động Nhân dân trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình; Tổng kết phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Đến nay xã Sơn Lĩnh đã hoàn thành vận động 819/819 hộ trên địa bàn trang bị bình chữa cháy. Ảnh: PV

Xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh) đã xây dựng thành công và ra mắt Mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại 6/6 thôn với 986 hộ gia đình đã trang bị ít nhất mỗi hộ 01 bình chữa cháy. Được biết, xã Kỳ Thư là đơn vị đầu tiên của huyện hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao trước ngày 30/10. Ảnh: PV

Với tinh thần “Đi từng ngõ – gõ từng nhà” Phong trào xây dựng Mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực ủng hộ. Ảnh: PV