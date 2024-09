Hà Tĩnh: Thủy điện Hố Hô, hồ Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí đồng loạt xả lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về hồ chứa tăng lên, từ 15h ngày 19/9, nhà máy thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành cho xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 78 m3/giây và tăng lên 581 m3/giây vào 22 giờ cùng ngày.

Nhà máy thủy điện Hố Hô, Hà Tĩnh đang xả điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 581 m3/giây. Ảnh: PV

Trước dự báo khu vực huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quyết định chủ động cho điều tiết nước qua tràn đối với hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí (TX Kỳ Anh) với lưu lượng từ 5 - 100 m3/giây vào 8h ngày 20/9, thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Sáng nay (20/9), mực nước sông Ngàn Phố (huyện Hương Sơn) dâng cao. Ảnh: PV

Theo dự báo trong ngày hôm nay, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất, đặc biệt tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh.

Chính quyền xã Cẩm Lạc di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: PV

Ngày 21/9, mưa giảm, rải rác mưa vừa có nơi mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn có khả năng xảy ra ở các huyện phía Nam của tỉnh như: huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh.



Cũng tại huyện Hương Khê, do nhiều nơi bị ngập úng nên gần 11.000 học sinh thuộc 24 cơ sở giáo dục được cho nghỉ học.

Thầy Phan Quốc Thanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, thông tin: "Do một số tuyến đường đến trường bị ngập nên toàn huyện có gần 11.000 học sinh ở 24 trường từ mầm non đến THCS phải nghỉ học. Trong đó, bậc mầm non gần 4.000 em; tiểu học gần 4.500 em, THCS hơn 2.500 em".

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều cây xanh ở Hà Tĩnh bị ngã đổ. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: "Mưa lớn kéo dài, do ảnh hưởng bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới cũng khiến lưu lượng nước đổ về các hồ đập do công ty quản lý tăng lên. Hiện, đơn vị quản lý vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, lượng mưa để có sự điều chỉnh lưu lượng xả qua tràn phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du".