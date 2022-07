HAGL nhọc nhằn hòa 10 người của Bình Định, HLV Kiatisak nói gì?

HAGL đã bị Bình Định lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu, trong màn so tài ở vòng 5 V.League 2022 trên sân Quy Nhơn. May mắn là ở phút 86, họ có bàn gỡ hòa 1-1 chung cuộc, qua đó có 1 điểm may mắn trước Bình Định.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisak Senamuang của HAGL nói: "May mắn thủ môn đối phương nhận thẻ đỏ. Khi chơi hơn người hiệp hai, các cầu thủ cố gắng trở lại. HAGL muốn có 3 điểm nhưng không dễ dàng. Họ phòng ngự tốt. Trận hòa công bằng với hai đội. Thực sự chúng tôi mất thủ môn, Brandao cũng có vấn đề sức khoẻ, chúng tôi không có đủ ngoại binh. Tôi hài lòng, dù đội hình chưa hoàn hảo nhưng đã cố gắng chơi và có điểm, đẹp cho hai đội".

Thủ môn Tuyên Quang nhận thẻ đỏ

Ông nói thêm: "Hôm nay, một điểm là mong đợi rồi. Bình Định rất mạnh, nhất là khi chơi sân nhà. HLV Đức Thắng là nhà cầm quân giỏi chiến thuật. Chúng tôi cũng đá giao hữu nhiều nên hiểu nhau hơn. Hiệp một chúng tôi thua một bàn, đó là khó khăn cho chúng tôi".

Lý giải về việc cất Brandao Washington ngay trước khi trận đấu diễn ra, HLV Kiatisak nói: "Chúng tôi phải thay đổi bởi Brandao không có được 100% phong độ cao nhất. Nhưng sau đó chúng tôi cần điểm và bạn ấy nghĩ chơi được nên tôi thay vào. Hiệp hai tôi thay các cầu thủ trẻ nhiều hơn bởi không đủ lực lượng tốt nhất, màn trình diễn cũng chưa hoàn hảo".

Ông hy vọng: "Tôi vẫn giữ cơ hội cho các cầu thủ trẻ bởi hướng tới tương lai họ chơi cho các đội tuyển. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức xây dựng tiêu chí là đào tạo cầu thủ trẻ, khi có cơ hội cho vào để rèn giũa và trưởng thành, từng bước một.

HAGL vẫn chưa thắng trận nào ở V.League 2022

Mục tiêu HAGL sân khách là kiếm một điểm còn sân nhà phải giành ba điểm. Những kết quả vừa qua chúng tôi phải quên đi bởi đã là quá khứ. Giờ đây, chúng tôi trở về nhà, cố gắng kiếm chiến thắng.

Các cầu thủ cũng hiểu đá sân nhà kiếm ba điểm cũng khó. Chúng tôi còn năm trận nữa phải chơi thiếu ngoại binh. Dù vậy, toàn đội phải chiến đầu từng trận đấu một. Tôi nghĩ, khán giả cũng hiểu được đội thiếu hụt lực lượng. Chúng tôi chiến đấu vì người hâm mộ".

Ở vòng đấu thứ 6, HAGL trở về sân nhà tiếp đón SHB Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 10/7.