Hai bố con bị nước lũ cuốn

Sáng nay (7/10), lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm anh Trường và con trai Nguyễn Hoàng Bảo Long (7 tuổi) quanh đập tràn (thuộc địa bàn đội 7, xã Ia Púch. Hàng chục chiến sĩ Binh Đoàn 15 đi dọc con suối, căng lưới tìm kiếm, đồng thời ngăn một số người cố vượt qua đập nước chảy cuồn cuộn, sâu hơn một mét.



"Ông Trường trên đường đón con đi học về, khi qua đập bị nước lũ cuốn", ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Púch, nói và cho biết địa phương đang mưa to, nước lũ tiếp tục dâng cao khiến việc tìm kiếm khó khăn.

Lực lượng cứu hộ đang dùng thuyền tìm kiếm nơi xảy ra vụ nước cuốn, sáng 7/10. Ảnh: Trần Hóa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 250 km về phía Đông. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 11/10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm trên đợt.

Các tỉnh bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350 mm trên đợt. Các tỉnh nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm trên đợt.