Hai cán bộ công an phường ở Huế bị đối tượng sử dụng ma túy dùng kéo đâm gây thương tích

Ngày 13/3, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Hữu Hùng (trú tại phường Phú Nhuận, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 4/10/2023, Công an phường Phú Nhuận, TP.Huế nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Vy (SN 1961, địa chỉ 3/171 Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận) nghi có các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Hữu Hùng (SN 1996, là con trai bà Vy), Lưu Nguyễn Huy (SN 1987), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) và Nguyễn Văn Anh Vũ (SN 1999, cùng trú tại TP.Huế.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Sáng.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Nhuận đã phân công và triển khai lực lượng gồm Trưởng Công an phường, 2 Phó trưởng Công an phường cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ và 4 bảo vệ dân phố đến nhà bà Vy để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính theo quy định của pháp luật.

Khi đến nhà bà Vy, Trưởng Công an phường Phú Nhuận là ông Trần Anh Tuấn thông báo cho bà Vy biết Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính vì nhận được tin báo có các đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà này. Bà Vy đồng ý cho lực lượng công an vào kiểm tra và phối hợp làm việc.

Lực lượng Công an phường Phú Nhuận đi vào phòng ngủ của Nguyễn Hữu Hùng kiểm tra thì phát Hùng cùng 3 người bạn của Hùng có biểu hiện đã sử dụng chất ma túy.

Khi Trưởng Công an phường Phú Nhuận Trần Anh Tuấn thông báo cho Hùng biết về việc Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính thì Hùng liền tỏ thái độ chống đối, không hợp tác và có lời nói thách thức lực lượng công an.

Lực lượng chức năng yêu cầu Hùng cùng 3 người bạn của Hùng về trụ sở Công an phường để tiến hành xét nghiệm chất ma túy, làm rõ nội dung và nhân thân, lai lịch.

Lúc này, 3 người bạn của Hùng chấp hành, riêng Hùng vẫn tiếp tục buông lời chửi bới và có những cử chỉ thách thức lực lượng công an. Ngoài ra, Hùng yêu cầu xét nghiệm chất ma túy đối với Hùng ngay tại nhà.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Hùng dương tính với chất ma túy. Thấy kết quả xét nghiệm như vậy, Hùng tiếp tục to tiếng, thách thức và không chấp hành việc ra trụ sở Công an phường để làm việc.

Tiếp đó, Hùng lấy cây kéo ở trong phòng ngủ đâm Trưởng Công an phường Trần Anh Tuấn và một Phó trưởng Công an phường là ông Nguyễn Văn Tùng gây thương tích.

Khi mọi người đang sơ cứu vết thương cho ông Tuấn và ông Tùng thì Hùng cầm cây kéo xông ra khỏi phòng ngủ rồi tẩu thoát. 3 đối tượng bạn của Hùng qua xét nghiệm tại Công an phường Phú Nhuận đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Theo HĐXX, bị cáo Hùng là người có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt hành chính và phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 1 năm 3 tháng tù giam.