Hai con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ, mỗi con dài hơn 5m vừa được giải cứu ở Nghệ An

Ngày 29/7, Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố đối tượng Vũ Trí Lễ (SN 1968, trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".



Vũ Trí Lễ bị bắt ở khu vực rừng núi ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cùng với tang vật là hai con rắn hổ mang chúa có tên trong sách Đỏ. Ảnh: Ng.H.

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm từ các huyện Quế Phong, huyện Diễn Châu qua địa bàn huyện Tân Kỳ nên đã tiến hành điều tra, xác minh.

Công an huyện Tân Kỳ phát hiện Vũ Trí Lễ là đối thường xuyên đi lên các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn để thu mua các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Hai con rắn hổ mang chúa có tên trong sách Đỏ mà lực lượng chức năng giải cứu ở khu vực rừng núi ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An có tổng trọng lượng gần 12kg, mỗi con dài hơn 5m. Rắn hổ mang chúa là loài rắn dài nhất thế giới. Ảnh: Ng.H.

Khi mua gom được các loài động vật hoang dã, ngay sau đó Lễ vận chuyển về bán cho những người có nhu cầu.

Đối tượng Lễ chọn tuyến đường Hồ Chí Minh và địa bàn huyện Tân Kỳ làm điểm trung chuyển và giao dịch các loài động vật hoang dã.

Vào khoảng 5h ngày 13/7, tại khu vực rừng núi thuộc xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tân Kỳ phối hợp Tổ 373 Công an huyện bắt giữ đối tượng Vũ Trí Lễ về hành vi mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các lực lượng chức năng huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An tiến hành các bước tịch thu 2 con rắn hổ mang chúa do đối tượng Lễ buôn bán, vận chuyển trái phép. Sau khi đo, mỗi con rắn hổ mang chúa mà đối tượng Lễ mua bán, vận chuyển dài hơn 5m, đây là loài rắn dài nhất thế giới.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm hai con rắn hổ mang chúa thuộc loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mỗi con rắn hổ mang chúa dài hơn 5m ở trong tình trạng còn sống. Hai con rắn hổ mang chúa có tổng trọng lượng gần 12kg.

Hiện, hai con rắn hổ mang đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát. Vườn Quốc Gia Pù Mát nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện của tỉnh Nghệ An là huyện Anh Sơn, huyện Con Cuông, và huyện Tương Dương, đường ranh giới phía Nam của Vườn Quốc Gia (VQG) chạy dọc theo đường biên giới Việt Lào.