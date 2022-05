Chiều 26/5, Công an thị xã Cai Lậy cho biết, đã làm thủ tục bàn giao nghi phạm Nguyễn Nguyễn Đình Duy (21 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) và Võ Minh Thuận (20 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Long An xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Nguyễn Đình Duy (21 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) trang bị bình xịt hơi cay để "săn mồi". Ảnh: CACC

Võ Minh Thuận (20 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đi cướp giật cùng Duy. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 24/5, Cảnh sát Hình sự Tiền Giang tiếp nhận thông tin có 2 đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 từ TP.Mỹ Tho đi về hướng cầu Mỹ Thuận, huyện Cái Bè.

Công an thị xã Cai Lậy bố trí trinh sát phòng chống tội phạm chốt chặn một số tuyến, địa bàn trọng điểm. Gần 1 tiếng sau, hai thanh niên đi chung chiếc xe máy có đặc điểm, nhân dạng trên xe vừa vượt ngã tư Cai Lậy thuộc địa phận phường 1, thị xã Cai Lậy bị khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Duy và Thuận khai, thời điểm trước khi bị bắt cách đó 3 giờ thực hiện thành công 1 vụ cướp giật điện thoại di động Iphone 12 Pro Max của phụ nữ chạy xe máy ở phường 3, TP.Tân An (Long An).

Trước đó 1 ngày, Duy và Thuận chạy trên quốc lộ 1 qua huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP.Tân An, tỉnh Long An giật 2 điện thoại di động.

Quá trình kiểm tra, trong túi áo khoác đối tượng Duy còn có 1 bình xịt hơi cay. Duy khai: "Dùng để chống trả nếu bị truy đuổi trên đường".