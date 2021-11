Hải Dương: Bắt đối tượng chiếm đoạt hàng trăm con lợn khi chủ trang trại vắng mặt

Theo thông tin cơ quan Công an thị xã Kinh Môn, ngày 7/10 anh Kiều Mạnh C., sinh năm 1975 ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội là chủ Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ sinh hóa (TP Hà Nội) gửi đơn tố cáo Cao Văn Anh là công nhân đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.

Đối tượng Cao Văn Anh. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo anh C., Văn Anh được Công ty giao cho quản lý, chăm sóc, nuôi lợn tại trang trại ở phường Thái Thịnh (thị xã Kinh Môn). Thời gian qua, do dịch bệnh nên anh C. ở Hà Nội không về trang trại kiểm tra, giám sát được. Ngày 7/10 anh C. phát hiện trang trại bị mất tài sản nên đã trình báo với cơ quan Công an thị xã Kinh Môn.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn xác định, ngày 6/10, đối tượng Văn Anh tự ý bán 50 con lợn giống, trọng lượng 25kg/con, với giá 1,7 triệu đồng/con cho anh B.V.L. sinh năm 1988 trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Tổng số tiền bán được 85 là triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Cao Văn Anh khai nhận đã tự ý bán hơn 300 con lợn (cả lợn sống và chết). Ngoài ra, Cao Văn Anh còn khai đã chôn khoảng 500 con lợn do bị chết.

Hiện cơ quan điều tra Công an thị xã Kinh Môn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của Cao Văn Anh và các đối tượng có liên quan.