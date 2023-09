Hải Dương: Hàng trăm người tay nơm, tay vó ùa xuống một đoạn sông bắt cá, có người bắt được cá trắm 6,5kg Hải Dương: Hàng trăm người tay nơm, tay vó ùa xuống một đoạn sông bắt cá, có người bắt được cá trắm 6,5kg

Ngày 3/9, thôn An Định, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội đùa nơm năm 2023. Tham gia có hàng trăm "nơm thủ" gồm nhiều lứa tuổi thanh niên, trung niên và người cao tuổi đến từ các xóm trong thôn An Định, trong xã An Thanh và các xã xung quanh của huyện Tứ Kỳ. Hàng nghìn người dân trong thôn, trong xã và các địa phương xung quanh đã đổ về sông Đa Vang để tham dự và cổ vũ hội đùa nơm. Các "nơm thủ" trổ tài "sát cá" trong sự cổ vũ của nhiều người dân. Ảnh: Nguyễn Việt. Theo quy định của Ban Tổ chức, các "nơm thủ" được dùng nhiều phương thức, dụng cụ để bắt cá như: Úp nơm, sục giậm, mò tay, cất vó… Để khuyến khích người dân tham gia hội đùa nơm, Ban tổ chức có nhiều giải thưởng cho người bắt được con cá to nhất, to nhì và ba; trao giải cho "nơm thủ" cao tuổi nhất, "nơm thủ" bắt được nhiều cá nhất và "nơm thủ" nữ bắt được nhiều cá nhất. Phạm vi tổ chức đùa nơm là trên đoạn sông Đa Vang, từ cống Đa Vang về cống ông Huyến dài 450 m. Trên đoạn sông này, Ban Tổ chức đã tăng cường thêm từ 200 – 400 kg cá các loại thả xuống đoạn khu vực tổ chức hội. Một "nơm thủ" mặt tươi như hoa khoe bắt được nhiều cá. Ảnh: Nguyễn Việt Ngay sau hiệu lệnh của Ban Tổ chức, hàng trăm "nơm thủ" đã bước vào hội đùa nơm. Đoạn sông kín đặc hàng trăm "nơm thủ" thi nhau úp nơm trong sự cổ vũ của hàng nghìn người dân đứng trên 2 bờ sông khiến không khí ngày hội càng thêm phần náo nhiệt, sôi động. Một người dân ở thôn An Định đang cổ vũ cho các "nơm thủ" cho biết, việc đánh giậm, úp nơm có từ lâu đời của người dân. Úp nơm, đánh giậm, cất vó là những hoạt động gần gũi với nhà nông nhằm góp phần thu được nguồn lợi thuỷ sản để cải thiện bữa ăn, rồi bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhiều "Nơm thủ" tuy không bắt được con cá nào nhưng vẫn rất vui. Ảnh: Nguyễn Việtn "Do đời sống phát triển nên phương thức đánh bắt thuỷ sản này đã bị mai một cách đây khoảng hơn chục năm. Từ 3 năm nay, hoạt động này đã được chính quyền và người dân ở các thôn trong xã mong muốn phôi phục trở lại và ngày hội đùa nơm đã trở thành một hoạt động văn hoá của người dân nơi đây", người dân này cho hay. Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, nhiều "nơm thủ" đã nhanh chóng úp nơm bắt được nhiều cá, tuy nhiên cũng có "nơm thủ" không "sát cá" nên úp mãi cũng không được con nào. Dù vậy, gương mặt ai cũng tươi rói. Toàn cảnh hội đùa nơm do thôn An Định tổ chức. Kết quả, Ban Tổ chức trao giải nhất cho "nơm thủ" Nguyễn Công Quân đến từ xã Tiên Động (huyện Tứ Kỳ) bắt được con cá trắm đen nặng 6,5 kg; giải nhì được trao cho "nơm thủ" Phạm Văn Quang, thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh bắt được con cá trắm nặng 5,5 kg; giải ba cho "nơm thủ" Nguyễn Quốc Phòng đạt giải ba khi bắt được con cá trê nặng 3 kg.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải người bắt nhiều cá nhất cho anh Nguyễn Văn Dương, đến từ xã Phượng Kỳ (huyện Tứ Kỳ) với tổng trọng lượng 9,5 kg; trao giải "nơm thủ" cao tuổi nhất bắt được cá cho ông Chu Văn Bền. Hai "nơm thủ" bắt được những con cá to nhất. Ảnh: Nguyễn Việt. "Nơm thủ" đoạt giải nhì Phạm Văn Quang cho biết: "Để úp nơm bắt được cá cần phải có năng khiếu và kinh nghiệm là biết dòng cá bơi và tầm nước nào để mình úp. Từ khi các thôn và xã An Thanh khôi phục hoạt động đùa nơm năm nào em cũng tham gia". Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Phạm Văn Cường, Trưởng thôn An Định, Trưởng ban Tổ chức Hội đùa nơm 2023 cho biết: Thôn An Định là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, với trên 3 km sông Thái Bình chở phù sa màu mỡ bồi đắp cho đồng ruộng trong thôn, trong đó có 154 ha diện tích có nguồn thuỷ sản phong phú. Ban Tổ chức trao giải cho "Nơm thủ" bắt được nhiều cá nhất. Ảnh: Nguyễn Việt. Từ lâu người dân trong thôn đã phát triển nghề đánh bắt thuỷ sản để mưu sinh bằng các hình thức truyền thống như: đánh giậm, mò tôm, úp nơm, đơm đó… Tuy nhiên, do sự phát triển, các hoạt động đánh bắt thuỷ sản bằng phương thức, dụng cụ truyền thống đã dần mai một và không còn xuất hiện trong cuộc sống, sản xuất của người dân. Ban tổ chức trao giải ba cho "nơm thủ" bắt được con cá trê nặng 3 kg. Ảnh: Nguyễn Việt. Ban Tổ chức trao giải nhì cho "nơm thủ" bắt được con cá trắm nặng 5,5 kg. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Phạm Văn Cường, Trưởng thôn An Định, Trưởng ban Tổ chức hội đùa nơm thôn An Định trao giải nhất cho "nơm thủ" đã bắt được con cá trắm nặng 6,5 kg. Ảnh: Nguyễn Việt. Cũng theo ông Cường, việc tổ chức hội đùa nơm là thể theo nguyện vọng của đại đa số con em trong thôn nhớ về cội nguồn, với tâm nguyện khơi lại truyền thống quê hương, đồng thời nhằm duy trì bảo tồn nếp sống văn hoá truyền thống trong nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tạo sân chơi trong nhân dân, nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, duy trì và phát triển các nguồn lợi thuỷ sinh. Clip: Người dân thôn An Định và các thôn trong xã An Thanh, nhiều xã của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương về tham gia hội đùa nơm năm 2023 do thôn An Định tổ chức. T/h: Nguyễn Việt "Mặt khác, thông qua hoạt động này góp phần tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân để chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch con đặc sản năm 2023, đồng thời góp phần quảng bá các sản phẩm đặc thù của địa phương như: Rươi, cáy, lúa hưu cỡ", ông Cường cho hay. Tiêu chí môi trường ở một xã nông thôn mới nâng cao của Hải Dương khiến dân khỏe, cả làng vui 01/09/2023 05:16

