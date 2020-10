Vạch trần thủ đoạn tinh vi của hai gã đàn ông chuyên đánh thuốc mê phụ nữ, cướp tài sản

Kẻ cướp trong vai hành khách tốt bụng

Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) là kẻ bất hảo.

Gã từng bị TAND TP.Biên Hoà (Đồng Nai) tuyên phạt 9 năm tù giam về tội Đánh thuốc mê cưỡng đoạt tài sản và ra tù hồi tháng 12/2016.

Gần đây, Hoà lâm nợ nên nảy sinh định đi cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài và trả nợ.

Đối tượng Hoà tại cơ quan công an.

Thủ đoạn của Hoà là ra các bến xe khách, quan sát những người phụ nữ có đeo nữ trang để tiếp cận, mua vé xe đi cùng rồi thừa cơ đánh thuốc mê cướp vàng.

Sáng 25/9, Hoà đến bến xe Năm Căn (Cà Mau) phục kích tìm “con mồi”. Lúc này, gã thấy bà L.T.L. (64 tuổi), từ nhà ở ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển ra bến xe Năm Căn mua vé đi Bến Tre dự đám giỗ, có đeo nhiều nữ trang.

Lập tức Hoà mua vé xe lên ngồi phía sau ghế của bà L. Khi lên xe, Hoà chủ động bắt chuyện làm quen với bà L.

Gã liên tục hỏi chuyện làm ăn, gia đình… Bà L. lúc đầu e ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng nghĩ là khách cùng chuyến nên mở lời nói chuyện qua lại cho vui để "giết thời gian".

Khi xe ghé trạm dừng chân tại Sóc Trăng, bà L. đi vệ sinh, còn Hoà vào mua 3 lon nước yến, rồi lén lấy thuốc mê đã chuẩn bị sẵn bỏ vào một lon.

Đến lúc lên xe trở lại, Hoà lấy lon nước yến có thuốc mê mời bà L uống. Thấy người đàn ông đi xe cùng mình tốt bụng, bà L. không nghi ngờ cầm lon nước yến uống hết.

Sau khi uống, bà cảm thấy buồn ngủ rồi rơi vào trạng thái mê man. Thấy con mồi đã “bất tỉnh nhân sự”, Hoà liền tiến lại gần tháo sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18k, trên cổ nạn nhân.

Tuy nhiên, do sợi dây chuyền bị vướng áo nên gã không lấy được. Hoà tiếp tục gỡ chiếc nhẫn trên tay bà L, nhưng do chiếc nhẫn quá chật nên cũng không lấy được.

Lúc này, hành khách trên xe nhìn thấy liền la lên, nói với tài xế. Bị phát hiện, Hoà chối cãi. Những người trên xe bảo gã không đánh thuốc mê sao nạn nhân mê man.

Dù vậy, Hoà vẫn tìm cách tẩu thoát, nhưng tài xế đã nhanh chóng đóng cửa xe và cùng hành khách khống chế.

Khi xe đến địa phận quận Cái Răng, tài xế lái xe chạy vào trụ sở Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an TP Cần Thơ trình báo, bàn giao đối tượng Hoà cho công an.

Hoà thừa nhận hành vi đánh thuốc mê nạn nhân để cướp tài sản.

Công an quận Cái Răng kêu gọi ai là bị hại trong khoảng thời gian như trên thì đến trình báo để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Bà bán ổi bị cuỗm sạch vàng, tiền

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Thanh Phong (46 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) và Hà Thị Thạnh (54 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo công an, Phong và Thạnh là người tình, chung sống với nhau như vợ chồng.

Cặp đôi này, năm 2012, từng gây án cướp tài sản bằng thuốc mê. Sau khi được tha tù vào tháng 2/2020, 2 người này bàn bạc tìm người có tài sản chiếm đoạt.

Để thực hiện hành vi, Phong lấy tên giả Cường. Còn Thạnh tìm những người phụ nữ có đeo nữ trang để lấy số điện thoại đưa cho Phong gọi.

Đối tượng Phong tại cơ quan công an.

Chị T.T.H (50 tuổi) kể, mình nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Cường hỏi mua ổi và đất (do chị H. có lên mạng đăng bán ổi và đất).

Cường gọi điện cho chị H. và hẹn ra quán cà phê để nói chuyện mua bán đất. Tưởng thật, chị H. chạy xe máy đến Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ rồi gửi lại.

Sau đó, người phụ nữ này lên xe máy của Cường để chở đến quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (khu vực 3 Cồn Khương, quận Ninh Kiều) bàn chuyện làm ăn.

Chị H. vào quán gọi sinh tố bơ uống. Tuy nhiên, khi chị H. chưa uống xong thì Cường mang từ ngoài mang vào ly cà phê sữa đưa cho người phụ nữ này uống.

Uống xong, chị H. rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh. Sau khi ngủ 1 giấc dài, chị H. tỉnh lại thì phát hiện mất toàn bộ tài sản gồm: bộ vòng vàng 25 chiếc, trọng lượng 2 lượng, chiếc lắc 8 chỉ vàng 18k, dây chuyền và mặt dây chuyền 7 chỉ vàng 18k, 2 chiếc nhẫn vàng 18k, iphone 7 và 4 triệu đồng nên đến Công an quận Ninh Kiều trình báo.

Công an xác định thủ đoạn của đối tượng gây án rất tinh vi. Đại tá Trần Văn Sáu, Trưởng Công an quận Ninh Kiều đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an TP xin cho xác lập chuyên án truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, ban chuyên án xác minh hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản.

Công an quận Ninh Kiều cũng nghiên cứu hàng trăm hồ sơ vụ án hình sự đã xảy ra trên địa bàn của các năm trước thời điểm xảy ra vụ án.

Lúc này, nổi lên đối tượng nghi vấn là Từ Thanh Phong và Hà Thị Thạnh. Tuy nhiên, qua xác minh các đối tượng không có mặt tại địa phương.

Đến ngày 20/9, Ban chuyên án nhận được tin đối tượng Phong đã xuất hiện tại phường 14, quận 8, TP.HCM nên tiến hành phá án.

Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng vào chiều cùng ngày.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an bắt giữ đối tượng Thạnh khi nữ quái này đang lẩn trốn tại khu dân cư An Khánh, phường An Khánh.

Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó Trưởng Công an quận khuyến cáo người dân nên thận trọng cảnh giác, nhất là với phụ nữ khi ra đường không nên mang nhiều nữ trang.