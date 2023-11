Hai hành khách tung tin mang súng lên chuyến bay Vietnam Airlines có thể bị xử lý thế nào?

Hai hành khách tung tin mang súng lên máy bay

Trung tâm An ninh hàng không vừa bàn giao 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay, khiến chuyến bay phải tạm dừng cho Cảng vụ hàng không miền Trung thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 19h20 ngày 7/11, tiếp viên Vietnam Airlines yêu cầu trực an ninh sân đỗ tàu bay tại bến đỗ số 27 hỗ trợ về việc có 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay.

Chuyến bay VN186 của hãng Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Hà Nội tối 7/11 bị chậm giờ vì hai nam hành khách tung tin mang súng lên tàu bay. Ảnh: TL

Cụ thể, vụ việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu VN 186, chặng bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, khởi hành theo lịch là 19 giờ 25 phút cùng ngày với tổng cộng 97 hành khách.

Lúc này, 2 nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D "đùa giỡn nhau có súng trong người", 2 người này không có hành lý ký gửi.

Do đó, cơ trưởng đã ra quyết định từ chối vận chuyển. Ngay khi nhận tin báo, chỉ huy Đội An ninh trật tự đã thông báo trực ban Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng để lãnh đạo đơn vị triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tiếp đó, Cảng vụ hàng không miền Trung quyết định áp giải 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay, đưa xuống máy bay, đồng thời đưa toàn bộ hành khách và hành lý xách tay trên máy bay vào lại nhà ga.

Lực lượng sân bay bắt buộc phải tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, soi chiếu an ninh lần 2 với hành lý xách tay và kiểm tra toàn bộ máy bay.

Sân bay Đà Nẵng cũng thông báo xin lỗi hành khách. 2 hành khách bị áp tải về phòng trực ban an ninh hàng không, qua lục soát người, hành lý xách tay thì không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ.

Tiến hành kiểm tra nhân thân 2 hành khách tung tin mang súng lên máy bay, lực lượng sân bay xác định gồm Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, ngụ thôn An Nhân, xã Bắc Hải, H.Tiền Hải) và Lê Xuân Quang (40 tuổi, ngụ tổ 21 Trần Lãm, TP.Thái Bình, cùng tỉnh Thái Bình).

Khi nào bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của hai nam hành khách đã làm trễ chuyến bay, gây hoang mang lo lắng cho rất nhiều người khác.

Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hậu quả của hành vi để xem xét có chế tài xử lý đối với hai người trên theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hành vi chỉ dừng lại ở lời nói mà chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội, hai người này sẽ bị xử phạt hành chính.

Theo Nghị định 162/2018, người tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh, hóa học trên chuyến bay có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

Còn trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật khác hoặc hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cơ quan chức năng cũng có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng để xem xét xử lý.

Việc xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ hành vi vi phạm, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội.

Theo ông Cường, hàng không là lĩnh vực đặc biệt, nếu xảy ra sự cố, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Chính vì vậy các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế về đảm bảo an ninh an toàn hàng không rất chặt chẽ và được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Tất cả các hành vi đe dọa đến an ninh, an toàn hàng không, người thực hiện hành vi đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy, trường hợp hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hai thanh niên này sẽ bị xử phạt hành chính tới 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn có thể bị cấm bay trong một khoảng thời gian theo quy chế của ngành hàng không và theo quy định của pháp luật.