Hãi hùng hình ảnh nam thanh niên ngang nhiên rút dao dọa chém người giữa phố

Ngày 10/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập đối tượng cầm dao dọa chém người ở phố Tây An Thượng (phường Mỹ An) lên làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một đối tượng mặc áo khoác đen kẹp cổ một thiếu niên khác lôi từ trong quán nhậu số 58 An Thượng ra đường. Khi thiếu niên bị kẹp cổ ngã xuống đường, đối tượng mặc áo đen rút dao ra dọa chém người. Dù được nhiều người có mặt can ngăn nhưng đối tượng áo đen vẫn hùng hổ lao đến phía đối phương.

Clip nam thanh niên ngang nhiên dùng dao dọa chém người giữa phố tại Đà Nẵng. Ảnh: MXH

Thiếu niên bị dọa chém sau đó lợi dụng tình hình hỗn loạn đứng dậy bỏ chạy. Còn đối tượng cầm dao lên xe máy của đồng bọn rời khỏi hiện trường.

Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định được đối tượng Hồ Lê Bằng (17 tuổi, trú 39 Ngô Thi Sĩ) là người điều khiển xe máy chở theo đối tượng cầm dao là Trần Thanh Hậu (17 tuổi, trú 19 An Thượng 11).

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện Công an phường Mỹ An đã triệu tập cả 2 Bằng và Hậu lên làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.