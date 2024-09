Hai khu vực dự kiến thành lập quận của Huế đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển đô thị loại I

Ngày 4/9, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 844/QĐ-BXD công nhận khu vực quận, phường thuộc khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển hạ tầng đô thị.

Theo đó, Bộ Xây dựng công nhận 2 khu vực dự kiến thành lập quận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Đó là khu vực dự kiến thành lập quận Thuận Hóa và khu vực dự kiến thành lập quận Phú Xuân.

Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Thuận Hóa và quận Phú Xuân, khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Hoàng Lê.

Khu vực dự kiến thành lập quận Thuận Hóa gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thuỷ Xuân, Trường An, Phước Vĩnh, An Cựu, An Đông, An Tây, Xuân Phú, Vỹ Dạ, Thuỷ Vân, Phú Thượng, Thuận An, Thuỷ Biều và các xã Hải Dương, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương, Thuỷ Bằng, Hương Phong thuộc TP.Huế.

Khu vực dự kiến thành lập quận Phú Xuân gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hoà, Phú Hậu, Hương Vinh, Hương Sơ, An Hoà, Hương Long, Hương An, Kim Long, Hương Hồ và xã Hương Thọ thuộc TP.Huế.

Bộ Xây dựng công nhận 4 khu vực dự kiến thành lập phường thuộc khu vực dự kiến thành lập quận Thuận Hoá đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I. Đó là: Khu vực dự kiến thành lập phường Thuận An gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Thuận An và xã Hải Dương; khu vực dự kiến thành lập phường Dương Nổ gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Phú Thanh, xã Phú Mậu và xã Phú Dương; khu vực dự kiến thành lập phường Thuỷ Bằng gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Thuỷ Bằng; khu vực dự kiến thành lập phường Hương Phong gồm toàn bộ địa giới hành chính của xã Hương Phong.

Bộ Xây dựng công nhận 2 khu vực dự kiến thành lập quận thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Ảnh: Hoàng Lê.

Bộ Xây dựng cũng công nhận khu vực dự kiến thành lập phường Long Hồ gồm toàn bộ địa giới hành chính của phường Hương Hồ và xã Hương Thọ thuộc khu vực dự kiến thành lập quận Phú Xuân đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường của đô thị loại I.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác thông tin, số liệu, nội dung của các báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập các quận, phường, các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và các quy định có liên quan.

Bộ Xây dựng cũng giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm đầu tư xây dựng khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt, đạt thấp, nhất là tại khu vực các xã dự kiến thành lập phường; quản lý chặt chẽ việc quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng tại các khu vực dự kiến thành lập phường đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật...

Trước đó, vào ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg về việc công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I.