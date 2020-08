Hai nhân vật phản diện phim “Tình yêu và tham vọng” nói về vai diễn

Bộ phim “Tình yêu và tham vọng” đã phát sóng đến tập 42 với một lượng rating (lượng người xem) cao chưa từng có. 42 tập phim đã qua, người xem liên tiếp bị dẫn dụ vào những “vòng xoáy” của mâu thuẫn, xung đột, âm mưu và tình yêu ngọt ngào. Nhà đài đã buộc phải tăng thời lượng phát sóng lên mỗi tuần 3 tập thay vì 2 tập khi mới phát đến tập 34.

Dàn diễn viên trẻ trong "Tình yêu và tham vọng"

Sự thành công của bộ phim, ngoài câu chuyện phim hấp dẫn còn có cả sự cộng hưởng diễn xuất của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ như: NSND Minh Hoà, NSƯT Trần Đức, Diễm Hương, Lã Thanh Huyền, Mạnh Trường, Nhan Phúc Vinh, Diễm My, Thanh Sơn, Huyền Lizzie, Thuỳ Anh…

Bộ phim xây dựng nhiều nhân vật phản diện để làm nổi bật chủ đề “tình yêu” và “tham vọng” như: Phong (Mạnh Trường), Đại Cán (Đào Văn Bích), Hường (Diễm Hương), Ánh (Thuỳ Anh) – em gái Linh… Tuy nhiên, hai nhân vật bị người xem ghét cay ghét đắng từ đầu đến cuối phim lại là Hường và Ánh.

Hường trong phim là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Hoàng Thổ đồng thời là tay chân thân cận của Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền). Nhân vật này không chỉ đáng ghét bởi tính cách chuyên đi xúi bẩy, xúc xiểm, gây mâu thuẫn nội bộ mà còn ở tạo hình với mái tóc không giống ai.

Tạo hình nhân vật Hường khiến nhiều khán giả "ngứa mắt".

Chia sẻ về ngoại hình “khó ưa” này, nữ diễn viên 8x cho biết, khi đọc kịch bản cô đã định từ chối vai diễn vì nhiều nét tương đồng với những vai của cô trước đó. Nhưng sau đó cô nhận lời vì đây là lần hợp tác đầu tiên với đạo diễn Bùi Tiến Huy. Cô quyết định sáng tạo ra cách tạo hình khác biệt để nhân vật của mình gây cảm xúc mạnh cho người xem.

Theo nữ diễn viên, việc bị người xem “ném đá tả tơi vì đáng ghét” không khiến cô chạnh lòng vì đã bị ghét nhiều lần khi vào vai phản diện.

“Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói, nếu tạo hình nhân vật bình thường và người khác diễn chắc sẽ không bị ghét đến như thế. Nhưng vì tạo hình gương mặt, ánh mắt, cử chỉ của tôi ghê quá... khiến bản thân đạo diễn xem còn thấy ghét. Nhiều khi tập với Lã Thanh Huyền tôi phải nói “đừng láo quá không người ta lại bảo nhân viên văn phòng sao lại láo thế” nhưng bạn ấy bảo: “Cơ mà nhìn mặt chị ngứa mắt cực”.

Những cảnh "đụng độ" nảy lửa giữa Trưởng phòng Hường và Phương - bạn Linh luôn khiến phim trở nên căng thẳng.

Lúc xem lại tôi cũng phải nhắn tin cho Lã Thanh Huyền rằng: “Công nhận là ngứa mắt thật”. Mình tạo cho bạn diễn của mình cảm giác rất khó chịu, từ tóc, kính, son, kể cả cái khuy áo cũng cài sát... để tạo nên một nhân vật cứng nhắc, khó chịu, đến nhìn cũng thấy ngộp thở. Do vậy khi khán giả phản ứng tôi cũng thấy bình thường, không có gì buồn, ngay cả khi họ dùng những từ hơi khiếm nhã”, Diễm Hương bộc bạch.

“Tôi muốn khai thác đến tận cùng tất cả những nhân vật mình làm. Khi đọc bình luận trên fanpage, họ nói gặp rất nhiều người như nhân vật của tôi ngoài đời. Nhưng lên phim tôi muốn tạo nên một nhân vật dù có khó chịu thì cũng ở mức độ khán giả có thể chấp nhận được chứ không để khán giả chửi mình cũng chết. Bản thân tôi thấy nhân vật của mình diễn với Huyền Lizzie nhiều khi khó chịu thật. Tuy nhiên tôi lại thấy thích thú với điều đó vì tạo cảm xúc tốt cho bạn diễn”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Nhân vật Ánh cũng bị khán giả "ném đá" liên tục.

Về phía Thuỳ Anh, nữ diễn viên thành thật rằng, cô là người nhạy cảm nên nhiều khi đọc bình luận tiêu cực của người xem đã bị ảnh hưởng tâm lý không ít. Mỗi lần như thế cô lại tìm các đàn chị Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Diễm My... để than thở, trút buồn. Đến mức, cô được đặt biệt danh là “thánh than”. Nhưng sau khi được mọi người an ủi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và xem như đó là một thành công của mình khi hoá thân thành nhân vật.

“Gạch đá tôi nhận được khi đóng vai Ánh chắc đủ xây hai căn biệt thự rồi ấy. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một thành công bởi đã thể hiện ra đúng con người của Ánh nhất. Tôi mong khán giả sẽ có cái nhìn khách quan giữa phim với đời thực để không “ghét” Thùy Anh như ghét Ánh”, Thuỳ Anh nói.

Thuỳ Anh tâm sự, cô đến với vai diễn này không mấy khó khăn nhưng tâm lý, cảm xúc của nhân vật luôn đặt ra cho cô những thử thách, buộc cô phải tập trung cao độ cho từng phân đoạn. Nữ diễn viên cho biết, Ánh sẽ tạo nên cú sốc lớn cho khán giả ở hồi kết. Cô tin rằng sẽ ít người đoán được số phận của hai chị em Linh và Ánh trong phim.