10X xinh đẹp giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy gây "sốt" mạng vì đỗ 3 trường đại học Mỹ.

Mới đây, dân mạng xôn xao khi thí sinh có nhan sắc khá giống với Hoa hậu Trần Tiểu Vy được hé lộ. Ngay khi loạt ảnh và thông tin của người đẹp 19 tuổi này được đăng tải trên fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 liền nhận "bão like", bình luận.

Đó là thí sinh có tên Phù Bảo Nghi (sinh năm 2001, tại An Giang) từng tốt nghiệp cấp 3 tại American International School. Cô được dân mạng khen ngợi cả về vóc dáng lẫn thành tích học tập "không phải dạng vừa". Người đẹp 19 tuổi sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 55kg và số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 86-66-97 cm.

Cận gương mặt xinh đẹp của 10X được cư dân mạng mạng nhận xét khá giống Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Đáng chú ý là thành tích học tập cực "khủng" của 10X này khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. Theo thông tin mà Phù Bảo Nghi chia sẻ: "Em đỗ vào cùng lúc ba ngôi trường đại học danh tiếng của Mỹ là Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Em có điểm thi TOEFL là 107, đọc 25/30, nghe 29/30, nói 27/30 và viết 26/30".

Sau đó, 10X đã chọn theo học trường Hult International Business School - ngôi trường mà người đẹp 19 tuổi xuất sắc giành được gói học bổng lên đến 20.000 USD/năm.

Ngoài thành tích đỗ cùng lúc 3 trường đại học ở Mỹ, Bảo Nghi khiến dân mạng trầm trồ khi chia sẻ thêm về việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Người đẹp 10x từng đảm nhận rất nhiều chức vụ quan trọng khi học tại trường phổ thông trước đó như: Chủ tịch Hội đồng thể dục, thể thao AIS; Đội trưởng đội bóng chuyền nữ AIS; Thành viên của tổ chức Đại sứ thiện chí AIS. Ngoài ra, Bảo Nghi từng xuất sắc giành giải thưởng môn xã hội xuất sắc, giải thưởng môn kịch xuất sắc, giải thưởng vận động viên của năm tại AIS...