Ông bà bất đắc dĩ vào vai bố mẹ nuôi đàn cháu thơ

Khuôn mặt khắc khổ của ông Biển lại không thể kìm nén nước mắt vì thương xót mỗi khi nhắc tới các cháu, đứa mồ côi bố, đứa mồ côi mẹ .

Ông Biển nghẹn ngào chia sẻ, gia đình ông sinh được 3 người con. Con lớn là Cao Xuân Điển (SN 1984), Con thứ hai là Cao Xuân Tuấn (SN 1986) và con gái út là Cao Thị Mai (SN 1988).

Gương mặt khắc khổ của ông Cao Xuân Biển. Ảnh: TP

Người con lớn của gia đình là anh Điển, thời điểm năm 1989 còn đang học mầm non thì phát hiện bị viêm màng não. Kể từ đó, sức khoẻ của anh yếu, không được nhanh nhẹn, khôn ngoan nên lúc lớn chỉ đi lao động phổ thông làm phụ xây thêm thắt vào sinh hoạt gia đình.

Do bị di chứng từ bệnh viêm màng não nên khi thay đổi thời tiết, tay của anh Điển lại bị co giật. 1 tháng cũng chỉ thu nhập được khoảng 1,5-2 triệu đồng, cũng có tháng thu nhập được khoảng 3 triệu nhưng rất hi hữu. Bởi vì sức khoẻ kém nên việc đi làm cũng rất hạn chế và khó khăn trong việc lập gia đình.

Ông Cao Xuân Biển và các cháu nhận gạo, tiền hỗ trợ từ quán cơm thiện nguyện tại Hải Phòng.Ảnh: Quán cơm thiện nguyện cung cấp

Người con thứ 2 của gia đình là Cao Xuân Tuấn. Anh lập gia đình từ năm 19 tuổi và sinh được 3 đứa con liên tiếp. Cháu lớn sinh năm 2005, cháu thứ 2 sinh năm 2006 và cháu thứ 3 sinh năm 2007. Nhưng thật bất hạnh, con cái còn đang nhỏ thì anh Tuấn mất do tai nạn giao thông.

Sau khi anh Tuấn mất, vợ anh Tuấn ở lại gia đình một thời gian nhưng không có khả năng kinh tế nuôi các con nên đã quay trở về quê để lại 3 đứa nhỏ cho ông bà Biển chăm nom và nuôi dưỡng.

Hàng ngày, ông Biển tranh thủ vừa làm công việc bảo vệ trường học vừa chăm cho mấy con bò nuôi cải thiện thu nhập. Ảnh: PV

Ông Biển với công việc bảo vệ tại trường THCS Bắc Sơn, huyện An Dương. Ảnh: PV

Ông Biển tranh thủ vừa làm công việc bảo vệ trường học vừa chăm cho mấy con bò nuôi cải thiện thu nhập. Ảnh: PV

Ông Biển tranh thủ vừa làm công việc bảo vệ trường học vừa làm việc nhà. Ảnh: TP

Bất hạnh chưa dừng tại đó, năm 2012, con gái út của ông Biển sau khi sinh con được hơn 2 tháng thì bị bệnh và mất đột ngột. Cháu bé trở thành "con thơ" bất đắc dĩ của ông Biển, bà Minh. Thương cảnh bất hạnh của gia đình ông Biển nên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bắc Sơn và huyện An Dương đã hỗ trợ tiền sữa nuôi cháu bé tới khi bé được 16 tháng tuổi.

Tai ương vẫn tiếp tục "đổ" lên gia đình ông Biển

Biết tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, 5 năm qua, Quán cơm Thiện nguyện tại Hải Phòng đã kết nối nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình như: Sửa sang nhà cửa, tặng bò, hỗ trợ học phí cho các cháu.

Những tưởng cuộc sống sau bao năm sóng gió của gia đình sẽ bớt đi nhưng tai ương lại ập gia đình ông Biển.

Ông Biển nói về hoàn cảnh gia đình mình. Clip: Trần Phượng

Tháng 6/2022, anh Điển phát hiện bị u đại tràng và phải phẫu thuật cắt bỏ. Vừa trải qua phẫu thuật thì tháng 7/2022, anh Điển lại phát hiện sưng tấy cẳng chân, nóng đỏ và đau diện rộng đùi sau chân trái.

Mặc dù, anh được chữa trị bằng kháng sinh nhưng không đỡ. Tình trạng chân của anh ngày càng chuyển nặng thành áp xe đa ổ cẳng chân, hoại tử và tiết dịch có mùi rất đau đớn. Anh Điển phải nhập viện tại Bệnh viện Việt Tiệp điều trị, phẫu thuật.



Anh Điển đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng). Ảnh: TP

Đôi chân anh Điển chuyển biến nặng. Ảnh: TP

Cả gia đình 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương bảo vệ trường THCS ở gần nhà với mức lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Bà Minh - vợ ông Biển sức khoẻ lâu nay cũng yếu, chỉ loanh quanh công việc nội trợ, phụ ông chăn nuôi bò và cùng ông chăm 4 đứa cháu. Gần đây anh Điển liên tục phát bệnh phải nằm viện chữa trị nên rất tốn kém.

Gia đình nuôi cháu, sinh hoạt hàng ngày cũng rất chật vật rồi nên có ai trong nhà ốm đau, đi viện là nỗi lo sợ vì không có tiền chữa trị. Ông Biển gom góp được 5 triệu đồng nên bà Minh phải đi hỏi vay mượn thêm để lo chạy chữa cho anh Điển đang nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Tiệp.

Hai vợ chồng ông Biển cố gắng chắt chiu để nuôi các cháu nhỏ trưởng thành. Thế nhưng, hiện tại thu nhập của gia đình quá eo hẹp.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Duy Thuỷ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, hộ gia đình ông Cao Xuân Biển, trú tại thôn 2, xã Bắc Sơn có gia cảnh thực sự bất hạnh và rất khó khăn. Hai ông bà Biển, Minh cũng có tuổi, sức khoẻ cũng không được tốt nhưng nhiều năm nay phải lăn lộn mưu sinh để gồng gánh nuôi đàn cháu thơ mồ côi bố, mẹ. Vì vậy, mong rằng mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia cảnh hộ ông Biển vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.