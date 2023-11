Tại buổi triển khai bàn giao, Hội Nông dân xã An Sơn công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ hợp tác kinh tế gồm 6 thành viên và phối hợp cùng Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên, Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư PTNN Việt Nam cung cấp giống, vật tư bàn giao đến 6 hộ dân thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong thâm canh na theo hướng an toàn sinh học.

Hội viên nông dân xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên thực hiện mô hình trồng na theo hướng an toàn sinh học nhận bàn giao vật tư. Ảnh: Trần Phượng.

Tại Hội nghị bàn giao giống, vật tư cho mô hình, ông Trần Quang Tường - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, nền nông nghiệp nước ta đang đi vào mức độ thâm canh cao nên sử dụng ngày càng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật với mục đích khai thác tối đa năng suất cây trồng.

Tuy nhiên, việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật làm cho đất ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn dư các chất độc hại trong đất ngày càng cao, nguồn bệnh tích lũy trong đất càng nhiều dẫn đến phát sinh một số dịch hại không dự báo trước.

Do vậy, việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt nhằm bảo đảm an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và môi trường mà vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững là hướng đi tất yếu.

Thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại, vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao, gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân TP.Hải Phòng đã triển khai nhiều mô hình sản xuất mới.

Trong đó, mô hình trồng na trên đất lúa được coi là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp hiệu quả cao, tạo tiền đề giúp người nông dân có điều kiện nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế, cũng là hướng đi mới trong thay đổi phương thức canh tác từ cấy lúa sang cây ăn quả, khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang hoặc cấy ít diện tích lúa.

Đại diện Công ty Cổ phần Dap-Vinachem (Dap Đình Vũ) trao tặng 500 kg phân bón cho hội viên tham dự Hội nghị. Ảnh: Trần Phượng.

Trên cơ sở này, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã đề xuất và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm, hỗ trợ Dự án Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong thâm canh na theo hướng an toàn sinh học triển khai tại xã An Sơn, Thủy Nguyên (thuộc lĩnh vực cây trồng) góp phần phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương.

Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng na, sử dụng chế phẩm có nguồn gốc sinh học nhằm từng bước hình thành vùng trồng na an toàn quy mô lớn trên địa bàn huyện. Áp dụng thành công quy trình sản xuất cây na theo hướng an toàn phù hợp với điều kiện địa phương, nhất là quá trình sử dụng phân bón, chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong trồng cây na giúp sinh trưởng phát triển cây na, nâng cao sức khỏe nông dân và bảo vệ môi trường. Các hộ tham gia dự án được Trung ương Hội hỗ trợ hom giống, các loại vật tư và phân bón chăm sóc cây trồng, đồng thời các hộ cũng đóng góp công lao động và đối ứng một phần kinh phí để thực hiện.

Đến nay, sau khi Trung ương Hội thực hiện các bước thẩm định, đấu thầu theo quy trình, sau hội nghị này sẽ phối hợp với Hội Nông dân thành phố, huyện Thủy Nguyên, xã An Sơn và Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam bàn giao giống, các loại vật tư và phân bón cho 6 hộ hội viên nông dân tham gia mô hình theo hướng dẫn của Dự án.

Bên cạnh đó, qua việc thụ hưởng dự án này, Hội Nông dân xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thành lập thêm 01 tổ hợp tác kinh tế góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2023.

Đại diện Hội Nông dân xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên nhận bàn giao xe rác cho mô hình của dự án trồng na. Ảnh: Trần Phượng.

"Tổ hợp tác kinh tế trồng cây na" được thành lập sẽ là nơi để các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường, tích cực thực hiện quy chế của tổ hợp tác đề ra, phát huy tính sáng tạo, tinh thần tương trợ lẫn nhau, đoàn kết trong mọi hoạt động, tiếp tục duy trì theo phương thức sản xuất an toàn, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ông Trần Quang Tường đề nghị Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân xã An Sơn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm na trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên, nông dân, người dân tham gia các mô hình kinh tế sử dụng phân bón, chế phẩm có nguồn gốc sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

Hội viên nông dân xã An Sơn được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố lên tuyên truyền về phân loại rác thải, chống rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm nhân rộng mô hình năm 2023. Ảnh: Trần Phượng.



Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố trao tặng 10 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu trên địa bàn xã An Sơn tại Hội nghị bàn giao vật tư. Ảnh: Trần Phượng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị bàn giao giống, vật tư thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong thâm canh na theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn xã An Sơn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong năm 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.Hải Phòng) đã phối hợp vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ kinh phí; tặng 02 xe đẩy chở rác cho mô hình và 500kg phân bón tặng cho toàn thể bà con nông dân tham dự hội nghị; cử 1 đồng chí cán bộ làm báo cáo viên lên tuyên truyền về phân loại rác thải, chống rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố còn có những món quà ý nghĩa gửi tặng 10 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Sơn.