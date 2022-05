Ngày 4/5, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, vào khoảng 2 giờ ngày 2/5, đối tượng Trần Văn Tuấn, sinh năm 1982, đăng ký thường trú tại số 12, lô 10 Mặt Bằng, phường Sở Dầu (từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy), điều khiển xe máy BKS: 15B1 – 577.11, chở 2 người ngồi sau.

Còn Trần Hoàng Tiến, sinh năm 1997, thường trú tại số 74/125, đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân điều khiển xe máy BKS: 16K2 – 0757 chở theo 1 thanh niên khác. Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Hai xe đi trên đường Tôn Đức Thắng, theo hướng từ ngã ba Sở Dầu về ngã tư Metro.

Các đối tượng Trần Văn Tuấn và Trần Hoàng Tiến bị tạm giữ tại Công an quận Hồng Bàng. ảnh CAHP.

Lúc này, tại khu vực ngã tư Metro, Cán bộ, chiến sĩ Đội 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP phối hợp với Công an phường Sở Dầu đang làm nhiệm vụ giải quyết vụ tai nạn giao thông. Khi đi tới đây, Trần Văn Tuấn và Trần Hoàng Tiến cho xe chạy vào khu vực hiện trường vụ tai nạn rồi bất ngờ tăng ga đi tốc độ cao rồi ngã ra đường.

Lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ nhận thấy Tuấn, Tiến có biểu hiện say rượu, bia nên đã yêu cầu Tuấn, Tiến đưa xe máy lên vỉa hè nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn có lời lẽ chửi bới, xô đẩy, cản trở lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Không chỉ có vậy, Tuấn còn đạp vào bụng 1 chiến sĩ và giật gậy chỉ huy giao thông đuổi đánh 1 chiến sĩ Công an khác. Khi lực lượng chức năng kiên quyết bắt giữ, ngăn chặn hành vi chống đối của Trần Văn Tuấn và Trần Hoàng Tiến thì Tuấn, Tiến đấm vào mặt, đánh cùi chỏ vào vai, giằng gậy chỉ huy đối với 1 chiến sĩ Đội 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt. Một số đối tượng khác đi cùng Tuấn, Tiến xông vào ngăn cản, không để lực lượng chức năng bắt giữ Tuấn, Tiến.

Công an quận Hồng Bàng ghi lời khai của Trần Hoàng Tiến. ảnh CAHP.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, trước sự chống đối quyết liệt của Tuấn, Tiến, 1 chiến sĩ Công an đã nổ súng cảnh cáo nhưng Tuấn vẫn thách thức. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ Trần Hoàng Tiến cùng một số đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Sở Dầu giải quyết. Riêng Trần Văn Tuấn nhân lúc lộn xộn đã bỏ đi, đến 16 giờ ngày 2/5, đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn và Trần Hoàng Tiến, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm trước pháp luật.