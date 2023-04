Hải Phòng: Bắt ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu để bán

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, sáng ngày 11/4, qua công tác nắm tình hình và thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, hồi 9h15' ngày 30/3/2023, tại Bưu cục khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương), Tổ công tác do Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, kiểm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Vượng, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại tỉnh Thái Bình, mang theo một số hồ sơ, tài liệu có dấu hiệu là tài liệu giả và đang làm thủ tục gửi dịch vụ chuyến phát bưu điện thu tiền hộ.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Vượng khai nhận, từ đầu tháng 3/ 2023, Vượng đã thuê phòng trọ tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đế làm giả tài liệu của một số cơ quan, tổ chức.

Vượng và các đối tượng N.B.M, B.Q.D. Ảnh CAHP cung cấp.

Nguyễn Duy Vượng khai nhận đã thiết lập hệ thống “chân rết” cộng tác viên với hàng chục người có nhiệm vụ quảng cáo trên mạng internet, tìm kiếm những người có nhu cầu sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để bán.

Để che giấu hành vi phạm tội, Vượng còn sử dụng căn cước công dân giả trong quá trình làm các thủ tục gửi hàng và nhận tiền tại bưu điện. Giúp sức cho Vượng là 2 đối tượng N.B.M và B.Q.D cùng quê Thái Bình với Vượng. 2 đối tượng này có nhiệm vụ lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... để quảng cáo dịch vụ, tìm kiếm khách mua tài liệu giả, cung cấp thông tin khách hàng cho Vưọng trực tiếp làm giả tài liệu, kiếm tra lại thông tin khách hàng trên các tài liệu đã làm giả... Vượng khai trả lương cho M. và D. là 400.000 đồng/1 tài liệu giả, đồng thời bao ăn, ở cho 2 đối tượng này.

Từ ngày 6/3/2023 đến nay, Vượng đã làm giả và bán khoảng 200 bộ hồ sơ, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Tiến hành khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Duy Vượng, Cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 1 máy ép plastic, 5 điện thoại di động các loại, 2 dấu tròn, 1 dấu dập nổi màu xanh, 979 phôi chứng chỉ giả và một số tài liệu khác có liên quan để phục vụ cho việc làm và bán giấy tờ, tài liệu giả.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Vượng, N.B.M, B.Q.D để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.