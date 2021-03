Hải Phòng: Bức tường ngăn đôi đường bê tông là vì lý do này

Tìm hiểu sự việc, PV Báo Dân Việt được biết, hình ảnh này được xác định là tại thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương.

Kèm theo hình ảnh này, nhiều người nhận định là do sốt đất. “Vì là đường to nên đất áp tuyến được giá cao. Người trong thôn không chịu đóng chung tiền làm đường nên xây ngăn ra như vậy”, 1 người dân địa phương lý giải.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí sáng nay, 28/3, ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Phòng TNMT huyện An Dương cho biết, hình ảnh về bức tường chia đôi đường bê tông trong thôn xóm đúng là ở xã Nam Sơn, huyện An Dương. Theo ông Trường, lý do của việc xây ngăn bức tường không như những gì mà dân cư mạng nhận xét.

Bức tường gạch được xây thẳng tắp ngăn con đường bê tông rộng 3m làm đôi ở An Dương, Hải Phòng.

Ông Trường cho biết, khi có thông tin trên, lãnh đạo địa phương đã đến nơi tìm hiểu sự việc và xác định nguyên nhân việc xây ngăn đường là do mâu thuẫn của 2 anh em ruột trong một gia đình được bố mẹ cho đất. Do không thống nhất được lối đi nên đã tự xây ngăn đường ra làm đôi để mỗi nhà đi một bên. Con đường bê tông chỉ dài hơn 50m, rộng 3m. Đây là đường cụt không phải là đường đi chung của nhiều hộ dân như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Có sự vận động của chính quyền địa phương, bức tường đã được dỡ bỏ.

Sáng nay, UBND xã Nam Sơn đã tổ chức lực lượng đến vận động gia đình dỡ bỏ bức tường. "Hiện bức tường đã được dỡ bỏ”- ông Trường khẳng định.