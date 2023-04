Hải Phòng: Công ty Môi trường đô thị xây dựng mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh"

Sáng 28/4/, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị (Công ty) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh, trật tự".

Đại biểu dự hội nghị

Theo đó, Công ty là doanh nghiệp công ích do Nhà nuớc làm chủ sở hữu, gồm khối phòng ban và 16 đơn vị trực thuộc với gần 1.500 cán bộ, công nhân viên.

Công tác sản xuất kinh doanh của công ty luôn được Đảng bộ, Ban Điều hành Công ty tập trung lãnh đạo, coi đây là nhiệm vụ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Ban Điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể kết hợp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các ngành phát động, huy động đông đảo cán bộ, công nhân viên trong Công ty tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an các câp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên lao động chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, trao đổi thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố nói chung và trong Công ty nói riêng.

Đại diện khối văn phòng và đơn vị trực thuộc Công ty ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, đô thị hóa hiện nay vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT, tác động trực tiếp đến quá trình công nhân viên thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Điển hình là công nhân của Công ty đông, ngày đêm đều có mặt ờ nơi công cộng, các địa bàn dân cư sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân với người dân hay giữa chính các công nhân với nhau nếu không kịp thời giải quyết rất dễ trở thành phức tạp..

Qua tình hình trên, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố đã hướng dẫn Công ty xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để chủ động đảm bảo ANTT và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh, trật tự" đặt ra 05 mục tiêu, trọng tâm là không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời chủ động phát hiện, kịp thời xử lý, hòa giải những mâu thuẫn nội bộ trong công nhân, viên chức, người lao động; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tai nạn lao động, nâng cao an toàn lao động, bảo vệ môi trường...

Tại hội nghị, đại diện khối văn phòng và đơn vị trực thuộc Công ty ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội dung đề ra của mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - Tự quản về an ninh, trật tự".