Hải Phòng: Cứu hai bà cháu thoát khỏi đám cháy lúc nửa đêm Hải Phòng: Cứu hai bà cháu thoát khỏi đám cháy lúc nửa đêm

Đội PCCC&CNCH Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Hạ Lý (Công an Hải Phòng) phối hợp cùng nhân dân đã cứu sống 2 bà cháu thoát nạn khỏi đám cháy lúc nửa đêm.