Hải Phòng: Xe đưa đón khách bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách may mắn thoát thân

Chiều 31/5, công an Hải Phòng thông tin về vụ cháy xe ô tô tại vòng xuyến giao nhau giữa đường Bùi Viện và Lê Hồng Phong.

Hình ảnh chiếc xe bị cháy. Ảnh: HA

Theo đó, vào 15h23' ngày 31/5/023, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin cháy xe ô tô tại vòng xuyến giao nhau giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh CAHP

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 xuất 1 xe chữa cháy và lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Tại hiện trường, xe ô tô BKS: 17B 020.71 (biển vàng), loại xe 9 chỗ, có lượng nhỏ xăng chảy, cháy tràn ra ngoài và lực lượng chữa cháy Công an quận Hải An cũng đang phun nước chữa cháy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 đã triển khai 1 lăng B phun nước, kết hợp với 1 xe chữa cháy Công an quận Hải An nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Cũng theo thông tin từ người dân, thời điểm xảy ra vụ cháy, xe này đeo biển xe hợp đồng, trên xe có khoảng 10 hành khách vừa đón từ Sân bay Cát Bi ra để di chuyển về Thái Bình. Khi xe gặp sự cố, lái xe đã kịp mở cửa cho hàng khách ôm theo hành lý nhảy xuống đường thoát thân.

Sơ bộ ban đầu xác định không thiệt hại về người, Công an quận quận Hải An đang thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản.