Hải Phòng: Không để ý dẫn tới va chạm giao thông khi dắt con qua đường, bố lao vào đánh người

Ngày 12/5, trên mạng Internet chia sẻ một đoạn video khiến người xem bức xúc, ghi cảnh một ông bố dắt con qua đường bất cẩn dẫn đến tai nạn, nhưng thay vì nhận sai lại xông vào đánh người tham gia giao thông. Sự việc được cho là xảy ra ở xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Theo đoạn video được chia sẻ, một người đàn ông đưa con qua đường, bất ngờ cậu bé lao về phía trước, đúng lúc chiếc xe điện lao tới.

Do quá bất ngờ, người điều khiển xe điện đã va phải cháu bé. Sau đó, người bố lao vào tấn công người đi xe điện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi đoạn video được đăng lên mạng, nhiều người đã bức xúc trước hành động của người bố và lên án hành vi bạo lực với người phụ nữ đi xe điện.

Sáng 12/5, xác nhận với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã An Hồng cho biết, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội là sự việc xảy ra ở xã An Hồng.

Theo vị lãnh đạo xã An Hồng, vào hồi 17h ngày 11/5 tại khu vực đường trục thôn Lê Lác 1, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe điện do chị Phạm Thị PH ( SN 1982 cư trú Quán Toan, quận Hồng Bàng) điều khiển, đi từ hướng UBND xã An Hồng ra đường 10 va chạm với cháu Trần Sỹ B (SN 2019) con anh Trần Văn K cư trú tại thôn Lê Lác 1. Sau va chạm cháu B được đưa đi kiểm tra theo dõi tại bệnh viện nhi Hải Phòng.

"Hiện nay, cháu B tỉnh táo, sức khoẻ bình thường. Sự việc đang được đội CSGT huyện An Dương xử lý", vị lãnh đạo xã An Hồng cho biết.