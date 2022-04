Hải Phòng: Mở rộng tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi

Ghi nhận tại Trường Tiểu học xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo,TP. Hải Phòng) ngày 28/4, đã có học sinh khối lớp 4 và khối lớp 5 tham gia tiêm phòng Covid-19 đợt 1. Đa số phụ huynh có con trong diện được tiêm vaccine Covid-19 đã đưa con đến đúng giờ để làm công tác khám sàng lọc.

Chị Phạm Thị Thường - phụ huynh học sinh Phạm Hoàng Anh, lớp 4E3, trường Tiểu học xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo,TP Hải Phòng) chia sẻ, khi được thầy cô phổ biến về lịch tiêm chủng cho con, gia đình chị cũng rất băn khoăn, phân vân không biết có nên tiêm cho con hay không.

Nhưng được tư vấn của thầy cô và cán bộ y tế nên gia đình cũng yên tâm. Hơn nữa, gia đình chị có con lớn học lớp 9 cũng đã tiêm và không gặp vấn đề gì về sức khỏe, vì thế gia đình quyết định đăng kí tiêm cho con.

Học sinh trường Tiểu học xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo,TP. Hải Phòng) đang được tiêm vaccine Covid-19.Ảnh: Thu Thủy

Các cháu trong diện được tiêm cũng có nhiều cháu cứ nói đến tiêm là đã sợ. Chị Trần Thị Hương, phụ huynh cháu Vũ Văn Huân cho biết, mặc dù là con trai nhưng con chị khá nhút nhát. Cứ nói đến tiêm là sợ, sáng nay lúc chưa đến trường cháu còn không muốn đi. Nhưng khi nãy được cô y tá khám, tư vấn trước tiêm, cộng với các bạn vào tiêm trước, hỏi các bạn đều trả lời không thấy đau nên con đã yên tâm tự tin ngồi chờ đến lượt mình.

Các nhân viên y tế tiêm và dặn dò các con theo dõi sau khi tiêm. Ảnh : Thu Thủy

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, thầy Nguyễn Xuân Huyền – Hiệu trưởng trường Tiểu học Dũng Tiến cho biết, trường Dũng Tiến có tổng số 852 học sinh, trong đó có khoảng 300 cháu ở diện F0, 177 cháu học sinh khối 1 là chưa vào đối tượng tiêm đợt này. Còn lại 352 học sinh có đủ điều kiện tham gia tiêm phòng trong sáng nay. Tuy nhiên, vẫn nhiều học sinh trong diện được tiêm vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

"Để chuẩn bị tốt cho công tác tiêm phòng, nhà trường đã tiến hành phát phiếu thăm dò ý kiến của phụ huynh các khối lớp, chủ động xây dựng kế hoạch, điều tra lập danh sách trẻ trên địa bàn theo từng lớp, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, hướng dẫn, tiếp đón, nhập liệu, phân luồng, kiểm soát trật tự, hậu cần… đảm bảo đúng nội dung hướng dẫn của ngành"- thầy Huyền nói.

Học sinh xếp hàng vào làm phiếu và tư vấn trước tiêm. Ảnh: Thu Thủy

Bên cạnh những phụ huynh đã sẵn sàng, chủ động đăng ký, đưa con đi tiêm vaccine phòng Covid-19 cho con trong độ tuổi từ 5 -12, thì vẫn còn nhiều phụ huynh băn khoăn chưa đăng ký cho con mình tiêm vì nhiều lý do khác nhau.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy có con học lớp 4D7, Trường Tiểu học Đồng Thái (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết, nhà chị có 2 con đều trong khung tuổi được tiêm phòng đợt này nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng đặt bút vào phiếu đồng ý đăng ký tiêm con. Một phần cũng là do tâm lý muốn nghe ngóng thêm xem thế nào, phần nữa là do các con còn bé, sợ con sau khi tiêm sẽ bị đau, sốt nhiều ngày như người lớn trong nhà chị tiêm trước đó.

"Hai con nhà tôi thuộc diện đủ điều kiện để tham gia tiêm phòng Covid-19 đợt này vì các cháu chưa hề bị mắc Covid-19. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nán lại, nếu có tiêm thì tiêm đợt sau" – chị Thủy nói.

Các con rất tự tin về các kiến thức tiêm phòng. Ảnh : Thu Thủy

Chị Trần Thị Phượng (trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) cũng có con nằm trong diện tiêm vaccine Covid-19 trong độ tuổi từ 5 -12 tuổi đợt này băn khoăn cho biết, mặc dù chị đã được nghe phổ biến về việc tiêm vaccine Covid-19 cho các con nhưng chị vẫn chưa yên tâm cho lắm. Chị rất băn khoăn về các tác dụng phụ của vaccine sau khi tiêm cho trẻ.

"Con gái tôi mới mắc Covid-19 hồi tết ra, trong người đã sinh ra kháng thể chống Covid nên tôi cũng chưa muốn con tiêm đợt này "- chị Phượng chia sẻ.