Hải Phòng: Nắng nóng đỉnh điểm dân nháo nhác vì điện yếu

Thiết bị có chỉ để "trang trí"

Anh Nguyễn Đình Chung, trú tại thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên chia sẻ, nguồn điện cung cấp cho người dân tại thôn Đống Am lâu nay quá kém.

Gia đình anh sản xuất đồ gỗ nên sử dụng một số máy móc để làm, tuy nhiên không phải lúc nào cũng làm việc được. Mặc dù đã trang bị thêm thiết bị tăng áp nhưng phải lựa giờ để làm.

Do nguồn điện cung cấp không đủ công suất nên việc sản xuất cũng hao điện hơn, máy móc nhanh hỏng. Trang thiết bị trong nhà sắm chỉ để treo cho đẹp. Nhiều hôm nắng nóng muốn bật điều hòa để sử dụng mà không chạy nổi, quạt chỉ quay lờ đờ.

Ti vi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Dựng hỏng do nguồn điện quá kém

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Dựng, cùng trú tại thôn Đống Am ngao ngán cho biết, tháng trước ti vi nhà ông bị cháy và tháng này hỏng thêm cái tủ lạnh. Nhiều hôm đi làm về nắng, nóng, khoảng 9 – 10h muốn nghỉ ngơi, bật điều hòa cho mát mà không sử dụng được vì điện quá yếu.

Mặc dù có ổn áp nhưng tầm 20-21h hàng ngày, ổn áp cứ roẹt roẹt kêu. Điện yếu nên dùng rất hao điện, đồ dùng thi nhau hỏng. Bóng điện tuýp có hôm còn chập chờn không lên nổi. Bóng điện sử dụng phải thay liên tục.

Ổn áp của gia đình ông Phạm Văn Để, thốn Đống Am, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên hỏng phải bỏ xó

Chung cảnh như ông Dựng, ông Phạm Văn Để - Phó trưởng thôn Đống Am cho hay, ngày 5/6/2020, ông vừa phải vứt bỏ cái tủ lạnh và cái ổn áp bị hỏng ra ngoài. Lý do cũng tương tự như hộ ông Dựng, do nguồn điện quá yếu nên thiết bị hỏng hàng loạt.

Trả tiền điện đủ nhưng nhận điện thiếu

Anh Chung cho biết thêm, người dân của thôn hợp đồng mua điện 220 KV tuy nhiên lâu nay, điện nguồn qúa kém nên thực tế có những lúc đo chỉ được 140 KV.

Dân Đống Am có chừng 200 hộ nhưng chiếm tới 95% gia đình trang bị ổn áp to để khắc phục tình trạng điện nêu trên.

Tuy nhiên, do điện nguồn kém, dây dẫn vào tới dân thôn Đống Am quá xa nên có ổn áp cũng không ăn thua, thiết bị thi nhau phải nằm "xó" hoặc trong tình trạng có như không.

Người dân đo điện nguồn cung cấp thấp hơn so với điện đã hợp đồng mua bán

Ông Phạm Văn Để bức xúc, nhiều năm nay người dân thôn Đống Am mua điện trả đủ tiền nhưng đơn vị bán điện thiếu, ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương. Mặc dù người dân có đơn kiến nghị nhiều năm nay nhưng nguồn điện cung cấp cho người dân vẫn không được cải thiện.

Thời buổi hiện đại mà người dân thôn Đống Am sinh hoạt khổ sở còn hơn cả khu vực miền núi. Người dân rất mong mỏi đường điện sớm được cải tạo.

Nếu đơn vị cung cấp điện hiện tại là HTX Thường Sơn không đủ năng lực thì nên bàn giao lại cho ngành điện để cuộc sống người dân nhanh chóng được cải thiện.

Người dân phải trang bị ổn áp để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc HTX Thường Sơn, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị có nhận được phản ánh của nhiều hộ dân thôn Đống Am về thực trạng hệ thống điện lưới quá yếu, ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của họ.

Lý do điện cung cấp yếu kém như người dân phản ánh là do trước đó vài năm công suất của người dân sử dụng nhỏ, đường dây dẫn dài, dân cũng ít, khoảng gần 200 hộ nên cũng chưa có hiện tượng gì.

Khoảng 2 năm trở lại đây, người dân sử dụng thiết bị điều hòa nhiều nhưng khoảng cách dây dẫn giữa trạm điện và cuối nguồn quá xa, khoảng cách dây dẫn khoảng 1.500 m, chia khoảng 3 chục đầu dây nên điện cung cấp rất yếu.

Mới đây, đơn vị cũng mới cải tạo, bổ sung cấy 1 trạm thôn Bấc 1, điện cũng được đảm bảo hơn. Đồng thời, năm 2018-2019 đơn vị cũng đề xuất Điện lực Thủy Nguyên đầu tư thêm máy biến áp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Ông Lợi cho biết thêm, HTX Thường Sơn chỉ quản lý từ sau máy biến áp, sau công tơ tổng của điện lực, bán lẻ cho các hộ dân.

Trao đổi với ông Ngô Văn Mạnh - Giám đốc điện lực huyện Thủy Nguyên về việc nêu trên, ông Mạnh cho biết, điện lực huyện Thủy Nguyên không bán điện trực tiếp cho người dân thôn Đống Am.

Nhiều năm nay, người dân khu vực nêu trên sử dụng điện do HTX Thường Sơn bán trực tiếp.

Liên quan tới đường dây cao thế, máy biến áp phải có kế hoạch cụ thể hàng năm. Bản thân các HTX bán điện trực tiếp, đều phải đầu tư các trạm biến áp để đấu vào đầu đường dây điện của ngành điện. Người bán điện trực tiếp phải có trách nhiệm tái đầu tư để đảm bảo quyền lợi cho người dân sử dụng dịch vụ.

Vụ ' Bất thường trong thanh lý lưới điện 35 KV: bàn giao lưới điện cho Điện lực Hải Phòng