Hải Phòng: Sẽ tháo dỡ toàn bộ khách sạn Hải Yến sau vụ sập khối nhà 5 tầng

Liên quan đến việc khối nhà 5 tầng của khách sạn Hải Yến đột nhiên bị sập trong đêm khiến tòa nhà khách sạn 8 tầng phía trước bị nghiêng, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã An Dồng, huyện An Dương cho biết, chủ khách sạn Hải Yến đã lên phương án tháo dỡ toàn bộ khách sạn để đảm bảo an toàn cho những nhà xung quanh.

khối nhà 8 tầng của KS Hải Yến bị nghiêng sau khi bị sập khối nhà 5 tầng phía sau. Ảnh: NĐ

Được biết, sau khi xảy ra sự cố sập khối nhà 5 tầng phía sau tòa nhà 8 tầng của khách sạn Hải Yến, UBND huyện An Dương đã chủ trì cuộc họp, phối hợp với công ty TNHH Hải Yến và các đơn vị liên quan để bàn giải pháp, khắc phục hậu quả công trình sập một khối nhà của khách sạn Hải Yến.

Hiện nay, toàn bộ hiện trường quanh khu vực khách sạn Hải Yến đã được bảo vệ để phục vụ việc điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố cũng như triển khai biện pháp xử lý đối với công trình. Ảnh: NĐ

Như Dân Việt đã đưa tin, vào lúc 22h30 đêm 11/8, một khối nhà cao 5 tầng liền phía sau của khách sạn Hải Yến đã bất ngờ bị đổ sập gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh khu vực. Khối nhà khách sạn 8 tầng phía trước nghiêng lệch hẳn sang bên trái. Vụ sập khối nhà làm bị thương 1 người và thiệt hại lớn về tài sản, gây nguy cơ mất an toàn rất cao nên 9 hộ dân liền kề đã được di dời để đảm bảo an toàn.

Hiện trường khối nhà bị đổ sập của khách sạn Hải Yến. Ảnh: NĐ

Hiện nay, toàn bộ hiện trường quanh khu vực khách sạn Hải Yến đã được bảo vệ để phục vụ việc điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố cũng như triển khai biện pháp xử lý đối với công trình.

Được biết, khách sạn Hải Yến được cấp phép xây dựng từ năm 2004. sau nhiều năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng.