Hải Phòng: Truy nã đối tượng đánh người gây thương tích ở 9,2 ha đất quốc phòng bị lấn chiếm

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, Công an quận Hải An vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thế Cường (SN 1964, đăng ký thường trú tại 15/67/212 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, chỗ ở hiện tại thuộc khu đất 9,2 ha Đồng Xá, Thành Tô, quận Hải An) về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhà xây trái phép trên 9,2 ha đất quốc phòng bị lấn chiếm.

Trước đó, UBND quận Hải An thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại khu đất 9,2 ha thuộc lô đất 14,2 ha phường Thành Tô bị một số đối tượng lấn chiếm, mua bán trái phép. UBND quận chỉ đạo cắt toàn bộ các hệ thống điện, nước đấu nối trái phép vào các công trình vi phạm trong khu vực.

Theo Công an quận Hải An, hiện bị can Nguyễn Thế Cường đã trốn khỏi nơi cư trú, bất kỳ người dân nào khi phát hiện cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Nguyễn Thế Cường đến cơ quan chức năng gần nhất. Mọi hành vi che giấu nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Trước đó 9,2ha đất quốc phòng thuộc phường Thành Tô, quận Hải An bị nhiều đối tượng lấn chiếm, qua rà soát hiện trên khu đất có 159 trường hợp xây dựng trái phép, chiếm dụng đất, trong đó có 66 công trình không xác định được đối tượng vi phạm. UBND quận đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm 19 công trình không phải là nhà ở, 46 công trình nhà 1 tầng, 1 công trình là nhà 2 tầng và 93 công trình xây dựng đã xác định được đối tượng vi phạm.

Được biết khu đất 9,2 ha nói trên đã được UBND TP.Hải Phòng quy hoạch thành dự án tái định cư Đồng Xá- Thành Tô, quận Hải An.