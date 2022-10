Mới đây, nam diễn viên Henry Cavill đã chia sẻ một đoạn video, xác nhận sẽ quay trở lại Vũ trụ điện ảnh DC mở rộng (DCEU) với tư cách nhân vật Superman. Điều này cũng được người hâm mộ thảo luận trong vài ngày trở lại đây, sau khi hình ảnh của anh xuất hiện trong đoạn giới thiệu của bộ phim "Black Adam", được phát hành vào dịp cuối tuần vừa qua. Đây là lần đầu tiên Henry Cavill tham gia vai này kể từ năm 2017 trong "Justice League".

Henry Cavill chính thức quay lại DCEU trong vai Superman

Henry Cavill sẽ trở lại trong vai Superman. (Ảnh: DC).

"Tôi muốn thông báo chính thức là mình đã quay trở lại với tư cách Superman (Siêu nhân - PV). Hơn hết, tôi cảm ơn sự ủng hộ và kiên nhẫn của các bạn, những người hâm mộ," nam diễn viên bày tỏ. Anh cũng nói thêm về những gì khán giả được chứng kiến trong "Black Adam" chỉ là một phần nhỏ trong dự án sắp tới của mình.

Mặc dù không có thông tin biên kịch hay đạo diễn đi kèm nhưng Henry Cavill công khai ý định sẽ đóng vai chính trong ít nhất một bộ phim riêng về Superman. Bộ phim riêng của anh trong vai này đã ra mắt được 9 năm, kể từ "Man of Steel" năm 2013. Các bộ phim khác có khả năng tiếp tục xuất hiện khi DC Films đã được "đại tu" dưới thời các ông chủ mới của hãng phim Warners là Michael De Luca và Pamela Abdy.

Hành trình để đưa Henry Cavill trở lại trong chiếc áo choàng đỏ gặp không ít khó khăn. Ngôi sao "Black Adam" Dwayne Johnson và nhóm của anh ban đầu bị ông chủ DC Films lúc bấy giờ là Walter Hamada từ chối ý tưởng đưa Henry Cavill trong vai Superman vào phim. Nhưng Johnson và người quản lý Dany Garcia cũng là đại diện Cavill, đã phải gặp Michael De Luca và Pamela để tìm sự ủng hộ.



Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận đưa Cavill vào phim có thể được thực hiện hay không. Ban đầu, nhóm "Black Adam" đã chọn cách đưa Superman vào phim nhưng không rõ mặt. Sau đó, vào tháng trước, Henry Cavill đã trực tiếp diễn xuất sau khi đạt được thỏa thuận.

Henry Cavill đã có một cuộc hành trình dài với Superman. Đạo diễn Zack Snyder đã chọn anh vào vai này vào năm 2010 sau khi chứng kiến anh mặc trang phục của nam diễn viên quá cố Christopher Reeve. Cavill lần đầu tiên đóng vai Superman trong "Man of Steel" và đóng lại vai này trong "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) và "Justice League" (2017). Vào năm 2018, The Hollywood Reporter đã đưa ra thông tin rằng, tương lai của anh với vai nhân vật này đang bị nghi ngờ trong bối cảnh DC đang tiến hành một cuộc "đại tu" về mặt ý tưởng.

Henry Cavill đạt nhiều thành công kể từ khi tạm rời bỏ vai Superman. (Ảnh: THR).

Dù màn trình diễn của Henry Cavill rất thuyết phục nhưng các bộ phim của DCEU dường như chưa bao giờ làm rõ được hình tượng của Superman. Thay vào đó, họ cố gắng đuổi theo thành công của bộ ba Batman của Christopher Nolan bằng cách đưa "bóng tối" vào câu chuyện của một nhân vật luôn được thiết kế với tinh thần lạc quan và đầy cảm hứng. Cao trào của "Man of Steel", trong đó Superman phá hủy phần lớn trung tâm thành phố Metropolis và cuối cùng giết chết tướng Zod, bị nhiều khán giả chỉ trích là hoàn toàn không đúng với tính cách nhân vật. "Batman v. Superman" đã giết chết Superman của Cavill một cách không thuyết phục. Do đó, việc Henry Cavill chọn không tham gia trở lại với vai Siêu nhân cũng là điều dễ hiểu.

"Snyder Cut" của bộ phim "Justice League" cuối cùng được phát hành trên HBO Max là bộ phim hay nhất trong ba bộ phim. Tuy nhiên, phiên bản chiếu rạp đã bị thay đổi đáng kể trong nỗ lực đuổi theo sự thành công của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Trong thời gian này, nhiều xung đột khác nhau đã xảy ra trong quá trình sản xuất mở rộng bộ phim DCEU, đáng chú ý nhất là cách hãng phim Warner xử lý mối quan hệ công việc của họ với Snyder và những cáo buộc lạm dụng của Joss Whedon trên phim trường "Justice League".

Sau khi tạm rời bỏ vai Superman, loạt phim Netflix mà Henry Cavill đóng vai chính trong "The Witcher" đã thành công rực rỡ với mùa thứ ba sắp ra mắt. Henry Cavill cũng đã được liên kết với các vai diễn trong MCU và các phim James Bond trong tương lai.