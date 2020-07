Hai Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) đầu tư mạnh vào Tây Nguyên

Trung tâm chăn nuôi "khủng" của Tây Nguyên



Ngày 24/6 vừa qua, ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus (khu vực châu Á) và ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn đã trình bày trước lãnh đạo tỉnh Gia Lai về dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai", do 2 tập đoàn làm chủ đầu tư.

Đại diện 2 tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Hùng Nhơn (Việt Nam) và đại diện ngoại giao 2 nước tại hội nghị công bố dự án ngày 24/6 vừa qua ở tỉnh Gia Lai.

Hai tập đoàn sẽ đầu tư và xây dựng một khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Gia Lai, theo hướng trở thành trung tâm ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, để sản xuất các sản phẩm theo chuỗi liên kết khép kín.

Ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Chuỗi liên kết này gồm: chọn lọc, sản xuất heo giống; giết mổ heo, sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sản xuất phân bón hữu cơ, thương mại sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam và định hướng xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Gabor Fluit, cách làm này có hiệu quả kinh tế vượt trội so với sản xuất truyền thống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường theo các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời hướng đến xây dựng quy hoạch thí điểm "vùng an toàn dịch bệnh".

Dự án có quy mô từ 50 ha đến 100 ha, gồm: khu trang trại chăn nuôi 2.500 heo giống cụ kỵ được chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan; nhà máy giết mổ heo thịt và sản xuất phân hữu cơ; khu điều hành và dịch vụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó là khu canh tác theo hướng hữu cơ và đất cây xanh; đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật; khu tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao.

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.030 tỷ đồng

Công nghệ 4.0 đạt tiêu chuẩn quốc tế

Được biết, dự án này ứng dụng 100% công nghệ cao 4.0 xuyên suốt quá trình chăn nuôi, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống trang trại sẽ được vận hành và giám sát theo công nghệ 4.0; bởi Công ty SKIOLD - một trong những công ty của Đan Mạch với hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh phát triển, sản xuất máy móc thiết bị, giúp kiểm soát tốt chất lượng chăn nuôi, tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi, giảm giá thành sản phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Một điểm mới trong dự án này là hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, sử dụng 30% điện sạch, giảm lượng lớn khí thải CO2 so với sử dụng nguồn điện truyền thống.

Qua đó, dự án tạo ra cơ hội việc làm cho 150 lao động, đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn về chăn nuôi theo công nghệ hiện đại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Ông Vũ Mạnh Hùng - đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam)

"Cú đột phá" thứ 2 lên Tây Nguyên

Năm 2019, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã phối hợp đầu tư dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắc Lắc". Đây được xem là "cú đột phá đầu tiên" lên vùng đất Tây Nguyên. Dự kiến tháng 8 năm 2020 sẽ khởi công và cuối năm 2021 sẽ chính thức cung cấp giống heo sạch, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế ra thị trường Việt Nam.

Và lần này, với dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai", như là "cú đột phá thứ hai" của De Heus và Hùng Nhơn tại trung tâm của khu vực Tây Nguyên.

Ông Gabor Fluit - đại diện Tập đoàn De Heus (Hà Lan)

Ngoài ra, năm 2020 tiếp tục ghi dấu sự hợp tác của De Heus và Hùng Nhơn trong lĩnh vực nông nghiệp, bằng những nhà máy đã được đưa vào vận hành, khai thác như: Nhà máy giết mổ thịt lợn Biển Đông DHS tại Nam Định và Nhà máy giết mổ gia cầm theo công nghệ Châu Âu Green Chicken tại Hà Nội.

Trong định hướng 5-10 năm tới, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ tiếp tục Hợp tác để mở rộng và phát triển mạng lưới chuỗi các dự án chăn nuôi giống heo cụ, kỵ quy mô lớn và vùng an toàn dịch bệnh tại khắp 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Quang cảnh buổi trao đổi, bàn về dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai".

Sau khi hoàn thành dự án tại Gia Lai, tiếp đến sẽ triển khai tại Đắk Nông, Kon Tum và Lâm Đồng, nâng tổng công suất lên mức 10.000 đến 15.000 heo giống cụ kỵ, và từ 100.000 đến 120.000 heo ông bà.

Chuỗi dự án, sau khi hoàn thành, sẽ góp phần định hình Tây Nguyên trở thành Trung tâm cung cấp heo giống và phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Tập đoàn Hùng Nhơn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi ở Việt Nam. Đặc biệt là trong chăn nuôi gia súc (heo, bò) và gia cầm (gà thịt, trứng). De Heus Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Hoàng Gia De Heus (Hà Lan), chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cho gia súc, gia cầm và thủy sản với các thương hiệu nổi tiếng như: De Heus, Windmill, Koudijs. Quy trình sản xuất chăn nuôi của tập đoàn Hùng Nhơn theo mô hình liên kết chuỗi từ con giống, thức ăn, mô hình chăn nuôi cho đến chế biến giết mổ, nhằm cung ứng cho thị trường sản phẩm sạch, an toàn và mang tính sự ổn định cho người chăn nuôi; dây chuyền sản xuất khép kín, tự động hóa theo công nghệ hiện đại nhất, theo 349 tiêu chuẩn của Global G.A.P. Tại Việt Nam, De Heus hiện có 9 nhà máy và hệ thống các kho trung chuyển hoạt động trên khắp cả nước.